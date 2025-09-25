قدرات شاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز الابتكار بالتعاون مع الشركاء والعملاء حول العالم

أعلنت "علي بابا كلاود" عن خططها التوسعية الاستراتيجية لإطلاق أول مراكز بيانات لها في كل من البرازيل وفرنسا وهولندا، مع خطط لإضافة مراكز جديدة في المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ودبي خلال العام المقبل. وجرى الإعلان عن الخطط خلال مؤتمر "أبسارا 2025"، المؤتمر التقني السنوي الرائد للشركة، كما ستقوم الشركة بإنشاء مراكز خدمة إقليمية جديدة في كل من إندونيسيا وألمانيا، لتوفير دعم للعملاء متعدد اللغات وعلى مدار الساعة. ويذكر أن علي بابا كلاود تشغل حالياً 91 منطقة في 29 منطقة حول العالم.

في هذا السياق، قالت الدكتورة فاي فاي لي، رئيسة الأعمال الدولية ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا كلاود إنتليجنس: "لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تغيير التكنولوجيا، بل إعادة تشكيل الأسس التي تبني عليها المؤسسات قيمة أعمالها ونموها. وبالتالي، فإن توسعنا الاستراتيجي في البنية التحتية العالمية يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء الطموحين. وفي هذا السياق، تتمتع علي بابا كلاود بمكانة رائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتتطور بالتوازي مع عملائها من خلال حلول شاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وذلك لتلبية احتياجاتهم ولدعم أعمالهم في أي وقت وفي أي مكان. ونحن هنا لمساعدة شركائنا وعملائنا في تصميم وإطلاق وتوسيع نطاق تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجيل التالي من الابتكار الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة من القيمة في الأسواق العالمية".

من جهة أخرى، وفي إطار التزامها بتعزيز منظومة الابتكار التقني، أطلقت علي بابا كلاود برنامج "AI Catalyst" لدعم شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم على النمو والتوسع. وسيحصل عدد من الشركات المختارة على دعم من الخبراء في القطاع، وإمكانية الوصول إلى منتجات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى موارد للدخول إلى الأسواق، ويشمل ذلك ما يصل إلى 2 مليار توكن مجانية عبر منصة "Model Studio"، وما يصل إلى 120 ألف دولار أمريكي من رصيد الحوسبة السحابية من علي بابا كلاود.

تزويد الشركاء والعملاء في جميع أنحاء العالم بالابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقنيات وحلول متكاملة في الذكاء الاصطناعي والسحابة

تتعاون "علي بابا كلاود" مع شركات عالمية لتوسيع حدود استخدامات الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت تطبيقات مبتكرة في قطاعات مثل الرياضة والسيارات والصناعات الدوائية والتسويق والتكنولوجيا القيمة الحقيقية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيفها في تحفيز النمو والابتكار.

وأعلنت منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة (PAI) عن دمج كامل لحزمة برامج "NVIDIA Physical AI"، في خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي. وتوفر هذه المبادرة للمطورين منصة سحابية شاملة لتسريع تطوير تقنيات الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي المادي، مما يعكس التزام علي بابا كلاود بتقديم أدوات متطورة للمطورين وتيسير الابتكارات النوعية في هذا المجال المتقدم.

كما أعلنت "علي بابا كلاود" إطلاق "Sports Data Hack Challenge" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد (ISU) ومنصة الابتكار ومركز التميز "ThinkSport" التابع للجنة الأولمبية الدولية. وسيقام الهاكاثون بين أكتوبر وديسمبر 2025، وهو مخصص للذكاء الاصطناعي ويستهدف السوق الأوروبية. ويرتكز البرنامج على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الموثوقة من "علي بابا كلاود"، حيث سيسهم في تحفيز منظومة الابتكار الرياضي في أوروبا، من خلال إشراك الشركات الناشئة والمطورين والجهات الأكاديمية وقادة القطاع لتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة في قطاع الرياضة، وتطوير نماذج أولية تُعالج تحديات حقيقية في السوق، وتمكين انتقال المشاريع الفائزة إلى مراحل تجارية قابلة للتنفيذ.

كذلك، تستخدم شركة "أسترازينيكا الصين" نموذج "Qwen LLM" والمنصة الحصرية "Model Studio" من "علي بابا كلاود" لتطوير أداة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث الدوائية السلبية في الصين. وتساعد هذه الأداة المراجعين في شركات الأدوية على تحديد الدراسات ذات الصلة وتوليد تقارير مفصلة، ما يعد خطوة حاسمة لضمان سلامة الأدوية. كما تستخدم "أسترازينيكا" تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة علي بابا كلاود لتطوير مساعد ذكي داخلي ومحادثات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية داخل المنظمة.

واستناداً إلى قاعدة بيانات ضخمة من المنشورات الطبية والأبحاث العلمية، ومع تعزيز النموذج عبر مجموعة بيانات مخصصة ومشروحة بعناية، ساعدت "علي بابا كلاود" شركة "أسترازينيكا" في تطوير نموذج لغوي متخصص في المجال الطبي يتمتع بفهم عميق لهذا القطاع. ويستطيع النموذج استخراج المعلومات الجوهرية المتعلقة بسلامة الأدوية من المؤلفات الطبية وتوليد ملخصات دقيقة بمعدل دقة يقدّر بنحو 95%، ما أدى إلى تحسين كفاءة العملية بنسبة 300% مقارنة بتحليل البيانات بواسطة الخبراء البشريين.

وقال شين زونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات التجارية في شركة أسترازينيكا بالصين: "لقد تمكّنا، من خلال العمل عن كثب مع علي بابا كلاود، من الاستفادة من مزايا نموذج اللغة الواسعة النطاق Qwen LLM والمنصة الحصريّة Model Studio: Exclusive، الأمر الذي أسفر عن تحسين كفاءة إعداد وتوليد تقارير بخصوص التأثيرات السلبية، انطلاقًا من كميات ضخمة من الأدبيات الطبية. ونحن فخورون بأننا كنّا رواداً في هذا الابتكار، ونتوقع استكشاف المزيد من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي مع علي بابا كلاود".

وعلى صعيد آخر، عززت "شيسيدو"، شركة البيع بالتجزئة الرائدة عالميًا في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، شراكتها الاستراتيجية مع "علي بابا كلاود" لتمتين بنيتها التحتية الرقمية وأمنها التشغيلي في الصين. وباستغلالها منصة "علي بابا كلاود" المتطورة المخصصة للكشف عن التهديدات السحابية والاستجابة لها (CTDR)، تستخدم "شيسيدو" الذكاء الاصطناعي المتقدم تقنياً، لتحليل التنبيهات الأمنية بشكل ذكي بشكل فوري. وتجمع منصة الكشف عن التهديدات السحابية والاستجابة لها، التنبيهات المجزأة في أحداث سلامة وأمان شاملة، وتعيد بناء سلاسل الهجمات المعقدة، وتحدد الجهات وراءها، الأمر الذي يساعد "شيسيدو" على اكتشاف التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها بسرعة ودقة غير مسبوقتين، بالتزامن مع تحسين التكاليف التشغيلية. وبالإضافة إلى ذلك، تضع خدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDR) من "علي بابا كلاود" بتصرف شركة "شيسيدو" خدمات رصد التهديدات، والتحقيق في الحوادث، والاستجابة السريعة، بقيادة مجموعة من الخبراء وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ممّا يضمن استمرارية العمليات التشغيلية من دون انقطاع، ومرونة الحركة لصالح متاجر التجزئة.

وقال جيري لين، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شيسيدو الصين وتجارة التجزئة للسفر في شيسيدو الصين: "الأمن ليس مجرد مطلب تقني، بل هو ضرورة استراتيجية من أجل نمونا في الصين. وإن الشراكة مع علي بابا كلاود تمنحنا الثقة لتوسيع نطاق تحولنا الرقمي بشكل آمن. كما تتيح لنا خدمات الشركة المخصصة للكشف عن التهديدات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وكذلك الخدمات الاحترافية المتوفرة، التركيز على تقديم تجارب جمالية استثنائية لصالح عملائنا، مع العلم أن بنيتنا التحتية السحابية محمية بإجراءات أمنية متطورة في البلاد".

أبرمت GladCube، الشركة الرائدة في مجال خدمات التسويق الرقمي، شراكة مع علي بابا كلاود بغرض تطوير حلول ذكاء اصطناعي متطورة جرى تصميمها خصّيصًا لصالح قطاع التسويق الرقمي في اليابان. وتهدف GladCube باستخدامها البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير من علي بابا كلاود وتقنياتها العالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تسريع دورات تطوير المحتوى بشكل بارز بالتزامن مع توفير قيمة ملموسة للعملاء في مختلف القطاعات.

من خلال دمج نموذج علي بابا لتوليد مقاطع فيديو وصور عالية الدقة، Wan، في منصة GladCube لتحويل الفيديو العمودي، سيُتيح "Dra Vis"، إمكانية إنتاج ملفّات فيديو عالية الجودة بسرعة، ممّا يُعزّز بشكل دراماتيكي كلًا من كفاءة وإمكانات الإبداع لفرق التسويق. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق GladCube منصة "AvaTwin"، وهي عبارة عن خدمات مجسّمات رمزيّة (أفاتار) مدعومة بنموذج التوليد البصري، تجمع بسلاسة بين المجسّمات الرمزية الرقمية والرواية التي تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي مثالية لعمليات الاتصال والتواصل المؤسسية خلال سيناريوهات على غرار نشرات إعلان الأرباح، واجتماعات المساهمين، وحملات التوظيف.

وعلّق هيروكي كانيشيما، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GladCube، قائلاً: "سعينا منذ أمد بعيد لتحقيق هدفين مزدوجين يتمثلان بالتميز الإبداعي والكفاءة التشغيلية على صعيد تطوير المحتوى، وذلك عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتمثل شراكتنا مع علي بابا كلاود قفزة مهمة إلى الأمام، ونحن على ثقة من أنها ستُحدث ثورة في إنتاج المحتوى الإبداعي وستعيد تشكيل مستقبل التسويق الرقمي في اليابان".

من جانب آخر، طوّرت FLUX، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتخذ من طوكيو مقراً لها، نموذجاً لغوياً يابانياً فائق التطوّر باسم "FLUX-Japanese-Qwen"، وهو عبارة عن نموذج لغوي واسع النطاق متاح للجميع مجاناً يعتمد على 32 مليار معامل وخيار. ويقدّم هذا النموذج أداءً استثنائياً على ضمن مجموعة واسعة من معايير اللغة اليابانية - ولا سيما في مجال التحليل الأساسي والتلخيص وتوليد الشيفرات – بفضل قاعدته الأساسية القوية على صعد المعرفة والتحليل المنطقي واللغة اليابانية.

ويتمثّل أحد أبرز الإنجازات التكنولوجية وراء تحقيق هذا النموذج في منهجية "الضبط الدقيق" الفريدة في نوعها. فبدلاً من تطبيق الضبط الدقيق التقليدي في كامل النموذج، الأمر الذي غالباً ما يؤدي إلى إضعاف القدرات الأساسية على صعيدي الاستدلال والاستنتاج، يحدّد النموذج الدوائر العصبية المسؤولة عن معالجة اللغة اليابانية، ويستهدفها حصراً. وتتيح هذه الدقة تحسينات ضخمة في فهم اللغة اليابانية وتوليدها بالتزامن مع الحفاظ بشكل كامل على القدرات الأصلية للنموذج. واستخدمت FLUX هذا الأسلوب، بالتعاون مع مختبر "تونغي" التابع لشركة علي بابا، من أجل تطوير نموذج اللغة الواسع النطاق والمفتوح المصدر "FLUX-Japanese-Qwen"، ثم أنشأت في مرحلة تالية أوّل نموذج متخصّص في القطاع المالي.

وعبر تطبيق ضبط دقيق في ما يخص مجموعات بيانات يابانية محددة ضمن مجالات معينة - بما في ذلك الأنظمة القانونية المالية، وممارسات تجارة الأعمال، وتطور الصناعة - تمّ تصميم هذا النموذج الخاص بالقطاع المالي لتمكين المتخصصين الماليين من الحصول على إجابات موثوقة مراعية للسياق عن الاستفسارات الخاصة بالصناعة، الأمر الذي يسرع مسار اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.

من جانبها، تسخّر Turbo AI، وهي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات التكنولوجية، بنية علي بابا كلاود التحتية المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم حلول متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الإقليميين على مدار كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي - بدءاً من عمليات البحث والتطوير على مستوى النماذج، وصولًا إلى النشر والتطبيق الميداني في العالم الواقعي. وتعالج هذه الحلول مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، تمتد من عمليات نماذج تعلم الآلة الصغيرة، وصولًا إلى إدارة البنية التحتية على نطاق واسع.

وقال يوان لو، رئيس قسم البيانات الضخمة في Turbo AI: "عبر الاستفادة من البنية التحتية السحابية المرنة والآمنة لشركة علي بابا كلاود وجدولة الموارد الذكية، تحقّق Turbo AI تكويناً ديناميكياً وتوسيعاً مرناً على مستوى موارد الحوسبة. وهذا الأمر يمكّننا من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء تكلفة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي لعملائنا".

تأسست "علي بابا كلاود" في عام 2009، وهي الذراع الرقمي والتكنولوجي لمجموعة علي بابا. توفر الشركة مجموعة كاملة من خدمات الحوسبة السحابية لعملائها حول العالم، بما في ذلك الحوسبة المرنة، قواعد البيانات، التخزين، خدمات الشبكات الافتراضية، الحوسبة واسعة النطاق، الأمن السيبراني، تحليلات البيانات الضخمة، وتعلم الآلة وخدمات الذكاء الاصطناعي. وقد صنفتها "غارتنر" كأكبر مزود للبنية التحتية كخدمة (IaaS) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الإيرادات بالدولار الأمريكي منذ عام 2018، كما حافظت على مكانتها كأحد أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية العامة عالميًا منذ العام نفسه، بحسب "IDC"

