دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "عزيزي ليلي" في منطقة الجداف المميزة بدبي. ويمزج المشروع بين تراث دبي العريق وروحها العصرية، مقدّماً تجربة معيشية راقية تجمع بين الراحة وسهولة الوصول إلى أبرز وجهات الأعمال والترفيه والتسوّق في المدينة.

ويضم المشروع استوديوهات فاخرة بنظام التملك الحر، بالإضافة إلى شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، وشقق بنتهاوس فاخرة، صُمّمت جميعها لتجسّد معاني الأناقة والراحة. وتتميّز الوحدات بإطلالات بانورامية على خور دبي وأفق المدينة، ويوفر المشروع مجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك صالة رياضية مجهزة بالكامل، وساونا، وغرف بخار، وأحواض سباحة للبالغين والأطفال، ومناطق ألعاب داخلية وخارجية، وصالة سينما، وحديقة على السطح، وقاعة متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق مهيّأة لخدمة أصحاب الهمم.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يُعبّر مشروع "عزيزي ليلي" عن رؤية دبي التي تمزج بين الأصالة والابتكار، مقدماً تجربة سكنية فريدة في قلب الإمارة. ومن خلال موقعه المتميّز في منطقة الجداف وإطلالته على خور دبي، يؤكّد المشروع التزامنا بتطوير مشاريع تعزز حياة السكّان وتوفّر قيمة طويلة الأمد للعملاء والمستثمرين."

ويقع "عزيزي ليلي" على بُعد دقائق قليلة من محطة مترو الخور، ومطار دبي الدولي، ووافي مول، ومركز دبي التجاري العالمي، كما يوفّر وصولاً سهلاً إلى شارع الخيل وشارع الشيخ زايد. وبفضل قربه من أهم وجهات الترفيه والتسوّق والأعمال مثل داون تاون دبي، ومنطقة الخليج التجاري، ودبي فيستيفال سيتي، يُعدّ المشروع من أبرز الوجهات السكنية في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

