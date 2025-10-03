دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إطلاق مشروعها الجديد "عزيزي نورا" في داون تاون جبل علي. ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي بجوار المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، التي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط والتي تعد وجهة عالمية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، ما يمنح المشترين والمستثمرين فرصة تملك وحدات سكنية عصرية في أحد أكثر المناطق اتصالاً في دبي. ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن المشروع في 7 أكتوبر الجاري، حيث سيتم طرح وحدات سكنية بنظام التملك الحر بتصاميم أنيقة وأسعار تبدأ من 570,000 درهم إماراتي.

ويضم المشروع مجموعة متنوّعة من الوحدات السكنية الحديثة التي تشمل استوديوهات عصرية، بالإضافة إلى شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بتصاميم استثنائية تجمع بين الأناقة والراحة. كما تتميز الوحدات السكنية بتفاصيل داخلية وتشطيبات أنيقة، وتصاميم مدروسة بعناية تلائم أنماط الحياة العصرية.

كما يشمل المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تشمل مسابح عائلية وترفيهية محاطة بمساحات خضراء، وصالات رياضية منفصلة ومجهزة بالكامل للرجال والنساء، وصالة سينما خاصة، وقاعة متعددة الاستخدامات، وصالة ألعاب، ومنطقة لعب داخلية للأطفال، ومحلات تجزئة، ومواقف سيارات، وخدمات أمنية على مدار الساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يعكس مشروع "عزيزي نورا" رؤيتنا في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الجودة والراحة والقيمة المستدامة. ويأتي المشروع في موقع إستراتيجي بجوار المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، ويوفر وصولاً مباشراً إلى شارع الشيخ زايد ومترو دبي، ومن المتوقع أن يحقق عوائد استثنائية. ويقدم المشروع للسكّان تجربة معيشية فاخرة، ويتوافق مع رؤية دبي للنمو المستدام والتميز الحضري".

ويقع مشروع "عزيزي نورا" على مسافة قريبة من مترو دبي، ما يتيح سهولة الوصول والتنقل عبر أنحاء المدينة. ويبعد المشروع دقائق قليلة عن ابن بطوطة مول، ودبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة إكسبو دبي، و"دبي باركس آند ريزورتس"، ونخلة جبل علي، بالإضافة إلى شارع الشيخ زايد الدولي ومطار آل مكتوم الدولي. وتحيط بالمشروع أكثر من 100 شركة من شركات فورتشن 500 العالمية، ما يضع المجتمع السكني ضمن أحد أكثر مناطق النمو الواعدة والغنية بالفرص في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

