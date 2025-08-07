دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير، الرائدة في قطاع التطوير العقاري في الإمارات، عن دخول مشروعها البارز عزيزي "ريفييرا" الواقع في مدينة محمد بن راشد مرحلة التسليم النهائي، حيث تم تسليم 53 من أصل 75 مبنى، بما في ذلك جميع مراحل 1 و2 و3، إلى جانب خمسة مبانٍ من المرحلة الرابعة. ومن المتوقع أن تكتمل المباني المتبقية، والتي يبلغ عددها 22، وفق الجدول الزمني المحدد في الربع الثاني من عام 2026.

وبدأت مؤخراً عمليات تسليم ريفييرا 67 وريفييرا 65 في 1 و21 يوليو على التوالي، بعد التسليم الناجح لريفييرا 61 في 9 يونيو وريفييرا 63 في 24 مارس. ومن المقرر أن يتم تسليم مشروع "أزور" في أغسطس، وريفييرا 52 في سبتمبر، مع تقدم العمل في بقية المرحلة الرابعة بثبات. بالإضافة إلى ذلك، تستعد عزيزي لاستكمال عزيزي "فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات في أغسطس، يليه "واحة الشاطئ" 1 في أكتوبر.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يمثل بدء تسليم مشروع "ريفييرا" إنجازاً جديداً في رحلتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية في دبي. ومع تسليم معظم هذا المجمع الاستثنائي، نواصل التزامنا الراسخ بإكمال المرحلة النهائية بدقة وجودة عالية، مع الحفاظ على الزخم الذي يميزنا. ويُجسد "ريفييرا" رؤيتنا في إنشاء مجتمعات متكاملة تُعزز نمط الحياة، وتُساهم في نمو دبي وجاذبيتها العالمية."

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

