دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسليم مشروع "عزيزي أزور"، الذي يُشكّل جزءاً من المرحلة الرابعة من "عزيزي ريفييرا" المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد وفي قلب أبرز مراكز الأعمال والتجزئة والترفيه في دبي.

وعقب تسليم مباني "عزيزي ريفييرا" 61 و63 و65 و67 مؤخراً، يأتي إنجاز مشروع "عزيزي أزور" ليؤكد التزام عزيزي الراسخ بمواعيد التسليم وجودة الحرفية الاستثنائية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المباني التي تم تسليمها ضمن مجتمع "ريفييرا" إلى 54 مبنى.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يمثل تسليم مشروع "أزور" محطة فارقة جديدة في مسيرتنا نحو إعادة تعريف مفهوم المعيشة العصرية الفاخرة على الواجهة المائية في دبي. وكجزء من المرحلة الرابعة من "ريفييرا"، يعكس المشروع التزامنا بتقديم مساحات سكنية مصمّمة بعناية ومرتبطة بانسيابية، بما يثري التجربة المعيشية للمستثمرين والسكّان."

وصُمم "ريفييرا" ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز "ريفييرا" بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

#بياناتشركات