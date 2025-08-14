دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تمديد شراكتها مع "بحرة إلكتريك"، الشركة الرائدة في الصناعات الكهربائية ومقرها المملكة العربية السعودية. وبموجب هذا التعاون، ستعمل الشركة على توريد أنظمة متطورة للحماية من الصواعق باستخدام قضبان التوصيل والتأريض لعدد من مشاريع عزيزي العقاريّة في دبي الجنوب، ومدينة دبي الطبية، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، بما في ذلك مشاريع عزيزي ڤينيس، وكريك فيوز3، وعزيزي سنترال، وعزيزي جراند.

وقد تأسست شركة "بحرة إلكتريك" في عام 2008، وتتميز بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأسلاك والكابلات وأنظمة خطوط النقل ولوحات التوزيع والمحولات والقواطع الكهربائيّة. وتتبع الشركة، المجهزة بمرافق تصنيع متقدمة، المعايير العالمية مثل ISO 9001 وIEC، ما يضمن توفير منتجات عالية الجودة للصناعات بما في ذلك البناء والمرافق والنفط والغاز في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تلتزم الشركة بالاستدامة والابتكار، وتعمل على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز بصمتها في السوق بشكل مستمرّ.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يُسعدنا تمديد شراكتنا مع شركة "بحرة إلكتريك" الرائدة المعروفة بموثوقيتها وحلولها المتطورة للبنية التحتية. إن مساهمتهم المستمرة في تزويد مشاريعنا بأنظمة كهربائية عالية الجودة، تجسّد مدى الثقة التي نوليها لمنتجاتهم وكفاءاتهم. ومع توسع مشاريعنا وتسريع وتيرة الإنشاءات، نواصل التزامنا بالتعامل حصرياً مع أفضل الموردين الذين يساعدوننا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والابتكار."

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة مثل دار الأوبرا والمسرح وقاعة المعارض وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمم هذا المشروع ليعكس المشهد الثقافي النابض بالحياة والمتنوع في دبي، ويهدف إلى جذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين الفن والثقافة، سيعمل الحي الجديد كمركز حيوي، ما يثري تجارب كل من المقيمين والزوار في دبي الجنوب بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وتَعِد مجموعة المرافق المميّزة في "عزيزي ڤينيس" بتعزيز المشهد الفني للإمارة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل كبير على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

