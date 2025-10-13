دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استعدادها لإطلاق المرحلة الأولى من نظام "SAP" في وحداتها التصنيعية، ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تشمل إطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق إدارة الزوّار والمجتمعات السكنية (VCM)، وخط المساعدة المخصص للعمال، وتطوير مركز بيانات موحّد ونظام تتبّع للمخزون باستخدام الباركود في المستودعات.

وتعكس هذه الخطوات حرص الشركة على ترسيخ نهج التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبنّي الابتكار كركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق استدامة النمو.

ويُعد تنفيذ نظام "SAP"، المقرر إطلاقه قريباً عبر عمليات التصنيع التابعة لـ"عزيزي"، خطوة محورية ضمن خارطة طريقها نحو التحديث المؤسسي الشامل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنجاز في رفع كفاءة العمليات بنسبة تصل إلى 25%، وتسريع دقة التقارير بنسبة 40%، وتعزيز التكامل بين الأقسام بشكل ملحوظ، بما يرسخ أسس إدارة موحّدة للبيانات واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تستعد عزيزي لإطلاق النسخة المطوّرة من تطبيق إدارة الزوّار والمجتمعات السكنية (VCM) لجمعيات الملاك خلال الشهر الجاري، والمصمّم خصيصاً لتعزيز تجربة السكان وفرق الإدارة والأمن في المجتمعات السكنية.

ويتيح التطبيق آلية تسجيل رقمية متكاملة بنسبة 100% مع خاصية التحقق الآمن من الهوية، فضلاً عن تمكين المستخدمين من تحديث بيانات التواصل والوحدات بشكل فوري، ما يقلل من الأخطاء اليدوية في السجلات بنسبة تصل إلى 60%، ويعزز كفاءة التواصل وسلاسة العمليات داخل المجتمعات السكنية.

وأطلقت عزيزي خط المساعدة المخصص للعمال، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية والارتقاء ببيئة العمل. ويتيح الخط المجاني، المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للعاملين إمكانية طرح ملاحظاتهم وشكاواهم واقتراحاتهم عبر تطبيق "واتساب" أو المكالمات الهاتفية، مع ضمان سرية الهوية الكاملة.

ويغطي النظام فئات متعددة تشمل جوانب الرعاية الاجتماعية، والرواتب، والسكن، والسلامة، فيما يتم إصدار تقارير أسبوعية لرصد الاتجاهات ومتابعة الأداء وسرعة الاستجابة، بما يعزز جودة الحوكمة المؤسسية ويرسخ ثقافة الرعاية والمسؤولية ضمن منظومة العمل.

وفي الوقت ذاته، تعمل عزيزي على إنشاء مركز بيانات موحّد، يضم الخوادم المؤسسية ومواقع المشاريع ضمن منظومة متكاملة ومحسّنة. وقد أسهم هذا التكامل في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 40%، وتحقيق جاهزية تشغيلية للنظام تصل إلى 99.95%، وتسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة بنسبة 60%، بما يضمن استمرارية التطبيقات التشغيلية وتعزيز مستويات أمن البيانات.

كما أدى انخفاض زمن استجابة الشبكة بنسبة 35% واعتماد نظام مراقبة مركزي إلى تحسين زمن الاستجابة للحوادث بنسبة 50%، ما يعزز موثوقية العمليات والأداء عبر مختلف قطاعات الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل عزيزي على تطبيق نظام تتبّع بالباركود ضمن عمليات مستودعاتها، بهدف أتمتة دورة العمل الكاملة لحركة المواد الواردة والصادرة. وقد حققت المبادرة بالفعل دقة جرد بلغت 99%، وتسريعاً في معالجة المعاملات بنسبة 45%، وخفضاً لزمن تسوية المخزون بنسبة 60%، ما أدى إلى رفع كفاءة القوى العاملة بنسبة 35%، وتوفير رؤية شبه فورية لمستويات التخزين عبر مختلف المواقع.

وأكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، أن التحول الرقمي يشكّل الركيزة الأساسية لإستراتيجيتها في تعزيز الكفاءة والشفافية والارتقاء بتجربة العملاء، وأضاف: "من خلال تطبيق حلول "SAP" وتحديث تطبيق إدارة الزوّار والمجتمعات السكنية (VCM)، وتنفيذ المشاريع الرقمية المتقدمة مثل مركز البيانات الموحّد ونظام التتبّع بالباركود، إلى جانب مجموعة من المبادرات المؤثرة الأخرى، نعمل على ترسيخ مؤسسة تستشرف المستقبل، وتركز على أصحاب المصلحة وتضع احتياجاتهم في مقدمة أولوياتها."

ومن خلال هذه المبادرات المبتكرة، تواصل عزيزي للتطوير العقاري ترسيخ ريادتها في دمج التقنيات الحديثة والارتقاء بالتميز التشغيلي، ما يعزز المشهد الرقمي لقطاع العقارات في دبي ويضع معايير جديدة للابتكار والكفاءة في المجال.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

