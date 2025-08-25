دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروعها الجديد عزيزي "ويرز"، أحدث مشاريعها السكنية والتجارية بنظام التملك الحر في منطقة داون تاون جبل علي. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بجوار "جافزا"، أكبر منطقة حرة في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويوفر للمستثمرين والعملاء فرصة استثنائية للعيش والنمو في قلب مركز الأعمال العالمي في دبي.

ويتألف مشروع عزيزي "ويرز" من وحدات سكنية أنيقة متنوعة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب مجموعة من المساحات التجارية الراقية. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميمها العصرية الفاخرة، فيما يضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات الهادفة إلى تعزيز أسلوب الحياة، تشمل أحواض سباحة للكبار والأطفال، وصالات رياضية منفصلة للرجال والسيدات، وسينما خاصة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وصالة مخصّصة للألعاب الإلكترونية، ونادياً اجتماعياً، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومواقف سيارات واسعة، وخدمات أمنية على مدار الساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "أصبحت منطقة داون تاون جبل علي في وقت قياسي إحدى أبرز المراكز العالمية للأعمال والحياة العصرية. ومع إطلاق عزيزي "ويرز"، نُقدّم مشروعاً يجسّد التواصل والراحة، ويؤكد التزامنا بتطوير مجتمعات متكاملة تعزز أساليب الحياة الحديثة وتفتح آفاقاً واعدة ومسارات جديدة للنمو والازدهار."

وبفضل اتصاله المباشر بشارع الشيخ زايد ومترو دبي، يضمن هذا المشروع وصولاً سلساً إلى أبرز المراكز التجارية والترفيهية في دبي. وبحكم موقعه المميز وسط أكثر من 100 شركة من شركات فورتشن 500 العالمية، يحظى السكان بالعيش قرب العديد من الوجهات الرئيسية مثل دبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة إكسبو دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، وابن بطوطة مول، وداون تاون دبي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

