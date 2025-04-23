دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، عن مشروعها الجديد "عزيزي ميلان"٬ المجمّع السكني المتكامل والمستوحى من جمال وأناقة مدينة ميلانو الإيطالية٫ ويجمع بين التصميم الراقي والاستدامة ولثقافة الراقية التي تميز الموضة الإيطاليّة، ليجلب سحر مدينة ميلانو إلى قلب دبي. ويقام حفل إطلاق المشروع يوم 23 أبريل الجاري في قاعة كوكاكولا أرينا الشهيرة، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10,000 ضيف. وسيتضمن الحفل عروضاً فنية مميزة للفنانين تامر حسني ونورة فتحي وسونيدي شوهان.

ويمتد مشروع "عزيزي ميلانو" على مساحة إجمالية تبلغ 40 مليون قدم مربعة، وبقيمة تتجاوز 75 مليار درهم إماراتي، ما يجعله واحداً من أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 144 ألف نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير: "يُجسد مشروع 'عزيزي ميلان' جوهر الحياة الإيطالية هنا في دبي، ويستلهم تصمميه من أناقة مدينة ميلانو الشهيرة. لقد ركزنا على التفاصيل الدقيقة في كل جانب، من المساحات العامة إلى المنازل الفاخرة المستدامة. وكما هو الحال في مشاريعنا الرائدة الأخرى، فإننا ملتزمون بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز نمط الحياة الفريد لسكان وزوار هذا المشروع المميز، الذي سيصبح الوجهة الأبرز للأناقة والموضة المستدامة في المنطقة. لقد ساهمت الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير الإمارة وتحويلها إلى مدينة نابضة بالحياة، ونحن فخورون بمساهمتنا في تلبية الطلب المتزايد على العقارات في الإمارة من خلال هذا المشروع الذي يعد أكبر مُجتمعاتنا حتى الآن."

واستلهم مفهوم "عزيزي ميلان" من التراث الثقافي الغني لمدينة ميلانو، حيث تضفي أقواسه الجريئة وعناصر تصميمه لمسة جمالية وعملية فريدة. ويُجسد هذا المشروع الرقي الإيطالي، ويدعو المستثمرين لعيش تجربة تركز على الاستمتاع بلحظات الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز الموضة في المنطقة من خلال شبكة مخصصة من شوارع الموضة، كل منها يحمل طابعاً خاصاً، مثل شارع للعطور وآخر لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شوارع للأزياء والحقائب. ومع وجود عدد كبير من ماركات الأزياء الراقية، والمتاجر الصغيرة، والمقاهي والمطاعم الفاخرة، سيشكل "عزيزي ميلان" وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بحيوية المدينة بعد ساعات العمل، ولمن يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية والفعاليات المرموقة التي ستُقام هناك.

وتعتبر الاستدامة عنصرًا أساسيًا في تطوير هذا المجتمع العصري الخالي من الانبعاثات الكربونية، حيث تم اعتمادها كمرجعية في كافة مراحل التصميم والبناء. ومن أجل المساهمة في تعويض الانبعاثات، ستدعم شركة "عزيزي" مشاريع كربون استراتيجية تشمل غابات المانغروف، إلى جانب مبادرات عالمية في مجال الغابات والطاقة الشمسية، حاصلة على اعتماد من منظمتي VERRA وGold Standard. وبالإضافة إلى تطبيق مجموعة واسعة من ممارسات البناء المستدام، سيضم كل مبنى حديقة خضراء منسّقة بعناية على سطحه، في حين ستُزرع الأسطح بأكملها، إلى جانب المنصات ومساحات متخصصة كبيرة تحيط بالمنازل، بالأشجار والزهور. كما ستُحيط المسابح اللامتناهية بمساحات خضراء. ومن خلال المصاعد البانورامية، التي تُعد تحفة معمارية في كل مبنى، سيتمكن السكان والزوار من الاستمتاع بإطلالات شاملة على الطبيعة المحيطة، مع نوافيرها وعناصرها المائية المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الملاعب الرياضية والمرافق الأخرى التي ستُثري حياة السكان وتعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.

ويُعد "عزيزي ميلان" ملاذاً حيوياً مكتفٍ ذاتياً، ويضم مشاريع سكنية متنوعة٬ بالإضافة إلى مركز تجاري ضخم، وفندق فاخر، ومناطق تجارية ومكاتب. كما يشمل المشروع مرافق أساسية تلائم أنماط الحياة العصرية، تشمل مدارس، وحضانات أطفال، ومساجد، ومرافق صحية، وحدائق. وستتميز أطول أبراجه، التي ستشكل الأفق الشمالي، بارتفاع يصل إلى 70 طابقاً، بينما ستشكل المباني المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، التي تتراوح بين 25 إلى 35 طابقاً، الجزء المركزي من المشروع، ما يسهل الانتقال إلى أجواء سكنية أكثر هدوءاً. ويعكس التصميم مبادئ تخطيط مركزية تعزز الحركة السلسة، ما يقلل من الازدحام. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر القناة الخلابة واجهة بحرية فريدة للمقيمين.

ويتميز "عزيزي ميلان" بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وهو أحد أبرز الشوارع في الدولة الذي يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ويبعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن أقرب محطة مترو "الخط الأزرق" قيد الإنشاء.

ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح مشروعي "ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد و"ڤينيس" في دبي الجنوب، حيث تتولى عزيزي دور المطور الرئيسي، مشرفةً على شبكات الطرق والبنية التحتية العامة. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بالتطوير الشامل، ما يضمن توفير بيئة متكاملة ومدروسة بعناية تلبي احتياجات السكان.

وستنطلق مبيعات مشروع "عزيزي ميلان" الساعة التاسعة صباحاً يوم 24 أبريل في قاعة فندق كونراد بشارع الشيخ زايد.

ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.azizidevelopments.com.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"، يرجى التواصل مع:

تيزيان أتش. جي. راب

مدير العلاقات العامة والاتصالات

M: +971 55 867 3606

البريد الإلكتروني:

tizian@azizidevelopments.com

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