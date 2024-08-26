دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة "لارسن آند توبرو" متعددة الجنسيات، لتوفير أحدث أنظمة العزل للأعمال الميكانيكية والكهربائيّة والسباكة في عدد من مشاريعها العقاريّة في دبي الجنوب ومدينة محمد بن راشد ومدينة دبي للاستوديوهات والفرجان ومدينة دبي الرياضية ومدينة دبي الطبية، بما في ذلك مشاريع "ڤينيس" و"ريفييرا" و"فيستا" و"سنترال" و"جراند" و"كريك فيوز 3".

وقال تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والاتصال في عزيزي للتطوير العقاري: "تعكس شراكتنا مع "لارسن آند توبرو" التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عالمية المستوى تلبّي أعلى معايير الجودة. إن دمج حلول الهندسة المتطورة التي توفرها هذه الشركة الرائدة يمثل خطوة جديدة في سعينا لتحقيق التميّز في الجودة والابتكار والاستدامة، ما يضع معايير جديدة في الصناعة."

ومنذ تأسيسها عام 1938، أصبحت "لارسن آند توبرو" من كبرى الشركات التي تقدم خدمات متنوّعة حول العالم في مجالات التقنية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والخدمات الماليّة، وتتميّز بحضورها الدولي واسع النطاق، حيث تقود بعضًا من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا في العالم، بما في ذلك الطرق السريعة وأنظمة المترو ومحطات الطاقة، من خلال شركاتها التابعة مثل "لارسن آند توبرو للإنشاءات" و"لارسن آند توبرو للخدمات التقنيّة" و"لارسن آند توبرو للتمويل" و"لارسن آند توبرو لخدمات تكنولوجيا المعلومات". كما تلعب الشركة دورًا محوريًا في مجال الصناعات الدفاعيّة، وتطوير تقنيات الأمن القومي. وبفضل عملياتها في أكثر من 50 دولة، تحظى شركة "لارسن آند توبرو" بالتقدير لتركيزها على الابتكار والاستدامة، حيث تشكل الرقمنة والأتمتة والطاقة المتجددة ركائز أساسيّة لاستراتيجية نموها.

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه. وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل المشروع، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، والتي تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

ويوجد في قلب "عزيزي ڤينيس" بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

من جهته يعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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