مسقط: يلعب ظفار الإسلامي دورًا محوريًا كأحد النوافذ الرئيسية المحصلة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة الهندية العمانية للسماد (أوميفكو) الرائدة في الأمونيا واليوريا في سلطنة عمان، وذلك في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز المشاركة في سوق رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار لكل المستثمرين من مؤسسات وأفراد.

ويشمل الاكتتاب، الذي بدأ في 16 يونيو 2026، طرح 1,672,343,750 سهمًا للاكتتاب العام، على أن تستمر فترة الاكتتاب للفئتين الأولى والثانية حتى 25 يونيو 2026.

وفي إطار دوره المعتمد في دعم البنية التحتية للمعاملات في بورصة مسقط، يوفّر ظفار الإسلامي وصولًا سلسًا إلى اكتتاب) OMIFCO أوميفكو( من خلال منظومة اكتتاب متكاملة تجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وحلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن للزبائن التقدم للاكتتاب مباشرة عبر تطبيق ظفار الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، مما يتيح لهم الاكتتاب الفوري والآمن من أي مكان، ويقلل بشكل كبير من الإجراءات التقليدية، ويعزز مشاركة المستثمرين الأفراد في أحد أبرز الطروحات في سلطنة عمان.

ويوفر ظفار الإسلامي خدمة تمويل الاكتتاب بنسبة 1:1 المتاحة عبر فروع ظفار الإسلامي. وتُمكّن هذه الخدمة الزبائن المؤهلين من زيادة قدرتهم على الاكتتاب بشكل فوري من خلال تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مصمم ليتوافق مع احتياجات الاكتتاب. ووفقًا لهيكل التمويل يتم تقديم التمويل بنسبة ربح 0% لمدة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ الإدراج. كما يتم فرض رسوم معالجة رمزية بنسبة 0.25% (بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة)، بحد أدنى 25 ريالًا عُمانيًا، وحد أقصى 125 ريالًا عُمانيًا، بما يعزز سهولة الوصول مع الحفاظ على كفاءة العمليات.

وقد صُمم إطار التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين بشكل كبير. فعلى مستوى الحد الأدنى، يمكن للزبائن المؤهلين الحصول على تمويل اكتتاب يبدأ من 1,014 ريالًا عُمانيًا، مما يتيح الاكتتاب في 6,500 سهم. وعند إضافة مساهمة المستثمر، يصل الحد الأدنى للاكتتاب إلى 13,000 سهم بقيمة 2,028 ريالًا عُمانيًا. أما في الحد الأعلى، فيمكن للخدمة توفير تمويل يصل إلى مليون ريال عُماني، ما يتيح الاكتتاب في نحو 6.4 مليون سهم، بينما يمكن أن تصل القدرة الإجمالية للاكتتاب، بما في ذلك مساهمة المستثمر، إلى مليوني ريال عُماني، أي ما يزيد عن 12.82 مليون سهم. ويتيح هذا الهيكل المرن إمكانية مشاركة فعّالة لمختلف فئات المستثمرين في الاكتتاب.

ومن خلال دمج أدوات الاكتتاب الرقمية مع حلول التمويل الإسلامي ، يواصل ظفار الإسلامي ترسيخ مكانته كممكن رئيسي للوصول إلى سوق رأس المال في سلطنة عُمان.

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