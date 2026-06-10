سيربط القصيم بخمس وجهات دولية وداخلية في المرحلة الأولى .

طيران ناس يصبح أول شركة طيران سعودية تُشغّل رحلاتها من ستة مراكز عمليات .

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تأسيس مركز عمليات جديد في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، وذلك بالتعاون مع شركة "تجمع مطارات الثاني" الرائدة في تشغيل المطارات، ليصبح طيران ناس أول شركة طيران سعودية تُشغّل شبكة رحلاتها من ستة مراكز مختلفة في أنحاء المملكة.

واعتباراً من يوليو القادم، سيطلق طيران ناس المرحلة الأولى لتشغيل مركز عملياته الجديد في القصيم، برحلات مباشرة إلى خمس وجهات دولية وداخلية. ستشمل الشبكة الدولية من القصيم رحلات مباشرة إلى إسطنبول، وطرابزون، والقاهرة (مطار سفنكس الدولي)، بالإضافة إلى وجهتين داخلية مباشرة إلى أبها والدمام في المرحلة الأولى.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "إن تأسيس مركز عملياتنا الجديد في القصيم يعكس التزام طيران ناس بتعزيز الربط الجوي، ويمثل استثماراً في بناء شبكة تشغيل متكاملة تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "نحن فخورون بكوننا أول شركة طيران سعودية تُشغّل رحلاتها من ستة مراكز مختلفة في أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يعزز تحقيق أهدافنا التوسعية ويوفر خيارات سفر متنوعة لضيوفنا، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني."

من جانبه أكد المهندس علي مسرحي الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني بأن تدشين مركز العمليات الجديد لطيران ناس في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم يعد خطوة محورية مهمة ضمن الخطط الاستراتيجية لتجمع مطارات الثاني لتعزيز الشراكات ولبناء شبكات تشغيل مع الشركاء لتغطي مختلف مناطق المملكة، من خلال الاستفادة من الطلب المحتمل للمسافرين وإضافة مسارات جوية جديدة سواء كانت داخلية أو دولية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول إلى 330 مليون مسافر خلال عام 2030.

وتماشياً مع استراتيجيته للنمو والتوسع، والتي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة" وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، يخطط الناقل الاقتصادي الرائد لمضاعفة عدد الوجهات الدولية والداخلية المرتبطة بمركز القصيم الجديد بشكل تدريجي، إلى جانب رحلاته من مراكز العمليات الحالية في الرياض وجدة والدمام والمدينة وأبها.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو عبر وكلاء السفر.

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