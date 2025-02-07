الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة بين جدة والعلمين على الساحل الشمالي لمصر اعتباراً من 1 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلاته المباشرة بين الرياض والعلمين، بهدف توفير المزيد من خيارات السفر لضيوف طيران ناس عبر شبكته الدولية المتنامية.

واعتبارًا من الأول من يوليو، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً بين مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار العلمين الدولي، ما يزيد من عدد رحلات طيران ناس إلى المنتجع المصري الذي ربطه برحلات مباشرة من الرياض خلال العام الماضي كأول ناقل جوي يشغل رحلات مجدولة إلى المدينة المطلة على البحر المتوسط.

ويمكن حجز رحلات طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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