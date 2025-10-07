الرحلات بين الكويت والعين تعكس الدور المتنامي للعين في مجالات الطيران والسياحة الثقافية والصناعات المتقدمة

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مطارات أبوظبي عن عودة طيران الجزيرة، الناقل الكويتي، إلى الإمارة، عبر تشغيل رحلات مباشرة إلى كل من مطار العين الدولي ومطار زايد الدولي، وذلك عقب قيام هذه الشركة بتسيير رحلاتها الافتتاحية في 2 أكتوبر 2025. وتعتزم طيران الجزيرة تسيير رحلتين أسبوعياً من مطار الكويت الدولي إلى كل واحدة من الوجهتين، في خطوة تؤكد استمرار نمو حركة السفر والتجارة إلى أبوظبي، وتعزز المكانة المتصاعدة التي تتمتع بها مدينة العين، كبوابتين استراتيجيتين للإمارة.

وتُعد العين التي تشتهر بـ "مدينة الواحات" في دولة الإمارات، من أقدم المستوطنات المأهولة بشكل دائم في العالم، وتحتضن مجموعة من أبرز مواقع التراث العالمي المدرجة على قوائم منظمة اليونسكو في منطقة الشرق الأوسط. وتوازي أهميتها الثقافية والتاريخية إمكاناتها الاقتصادية المتنامية، ما يجعلها ركناً أساسياً في استراتيجية التوسع طويلة المدى التي تنتهجها مطارات أبوظبي. وستُسهم الرحلات المباشرة لطيران الجزيرة من الكويت في تسريع تحوّل المدينة إلى وجهة مفضلة في مجالات الطيران والسياحة الثقافية والصناعات المتقدمة.

وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تُجسّد عودة طيران الجزيرة قوة وجاذبية المطارات التي نتولى إدارتها في الإمارة. وفي الوقت ذاته، يُعدّ استئناف الرحلات المباشرة إلى العين خطوة بالغة الأهمية، لا سيما وأن المدينة تلعب دوراً محورياً في استراتيجيتنا الرامية لتطوير بوابات حيوية تحفّز الاستثمار، وتجذب السياحة، وتربط المجتمعات. وعلاوة على ذلك، يدعم تعزيز الربط الجوي مع الكويت، سواء عبر مطار العين الدولي أو مطار زايد الدولي، طموحنا في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة يمكن الوصول إليها بسهولة".

من جانبه، قال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "يعكس استئناف رحلاتنا إلى مطاري أبوظبي والعين الدوليين مدى التزامنا بتوفير خيارات أسهل وبتكلفة مناسبة للمسافرين في مختلف أنحاء المنطقة. إننا نعرب عن فخرنا بشكل خاص بخدمة العين، نظراً لما تحمله هذه المدينة من أهمية ثقافية واقتصادية، والمساهمة في مسيرتها التنموية المميزة. ومن شأن هذا الخط الجديد أن يعزز شبكتنا الخليجية المتنامية، وأن يُوفّر للمسافرين فرص الوصول السلس إلى واحدة من أبرز الوجهات في دولة الإمارات، كما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الكويت والإمارة".

ويُسهم إطلاق هذه الخدمات الجديدة في دعم طموحات مطارات أبوظبي، والمتمثلة في تعزيز الربط الإقليمي، وتوسيع شبكة الوجهات، وإبراز منطقة العين كجوهرة تاريخية ومركز اقتصادي صاعد. كما أن توطيد الروابط مع الكويت، بصفتها سوقاً حيوياً للتجارة والثقافة والسفر، سيُسهم في زيادة أعداد الزوار، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار والاتصال عبر المنطقة.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

