الكويت، تستعد طيران الجزيرة لإعادة تشغيل رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعياً من الكويت إلى كل من تبليسي (TBS) وشرم الشيخ (SSH) والغردقة (HRG) عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث من المخطط إطلاق هذه الرحلات ابتداءً من يوم 15 أبريل 2026 في خطوة تعزز من توسّع شبكة الشركة وتدعم الربط الجوي من الكويت.

وقال سعادة نوشرفان لومتاتيدزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الكويت: "نرحّب بعودة رحلات طيران الجزيرة إلى تبليسي في ظل هذه الظروف الصعبة، فهذه الخطوة تعزز الروابط التي تجمع البلدين الصديقين جورجيا والكويت وتضمن استمراريتها لخدمة مواطنينا وزوارنا، إذ تظل جورجيا وجهة آمنة وجاذبة للسفر والسياحة وتحظى كذلك بتقدير المواطنين والمقيمين في الكويت الذين يزورونها على مدار العام كونها من الوجهات المفضلة للسفر."

وتتيح وجهة تبليسي من الوصول إلى منطقة القوقاز الأوسع والتي تشمل كل من أرمينيا وأذربيجان.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"نؤكد من جديد عبر خدمة العاصمة تبليسي إلى جانب شرم الشيخ والغردقة التزامنا المستمر ببناء شبكة مرنة ومتنوعة تحافظ على ربط الكويت سواء للسفر الضروري أو السياحة. فبإضافة شرم الشيخ والغردقة، نستعد للربط الكامل بجميع المدن التي كنا نشغّلها في كل من مصر والهند قبل فترة التحديات، فيما نعمل أيضاً على زيادة عدد الرحلات بما يتيح استمرار التنقل الآمن للمسافرين وحركة الشحن. ومع توسّع عملياتنا عبر مطار الدمام، نواصل استئناف الوجهات الرئيسية إلى جانب تقديم وجهات جديدة لعملائنا. واليوم نخدم أكثر من 25 وجهة بأكثر من 1,000 رحلة وبما يزيد عن 200,000 مقعد وأكثر من مليوني طن من سعة الشحن عبر شبكتنا وذلك لغاية 30 أبريل."

وتأتي هذه الوجهات ضمن جهود طيران الجزيرة للحفاظ على استمرارية الربط الجوي من الكويت وإليها بعد الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي. وبفضل انتقال عملياتها إلى مركزين في المملكة العربية السعودية في مطاري القيصومة والدمام، تواصل الشركة توفير خيارات سفر موثوقة عبر نموذج متكامل يجمع بين النقل الجوي والبري، بما في ذلك توفير مرافق مخصصة لنقل المسافرين بالحافلات من وإلى المطارات.

تستمر طيران الجزيرة بربط الأفراد ودعم المجتمعات وتسهيل حركة المسافرين والسلع الاساسية عبر شبكتها المتنامية.

تبدأ أسعار الرحلات إلى تبليسي من 250 دينار كويتي، وإلى شرم الشيخ من 190 دينار كويتي، وإلى الغردقة من 220 دينار كويتي. ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة.

وبتوسّع شبكتها المستمر، تظل طيران الجزيرة ملتزمة بالحفاظ على ربط الكويت ودعم المجتمعات وضمان انسيابية حركة المسافرين والسلع الأساسية.

