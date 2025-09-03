الكويت: أعلنت طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادية الرائدة في الكويت، عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى كل من أبوظبي والعين في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من الثاني من شهر أكتوبر، ليرتفع عدد الوجهات التي ستخدمها في الإمارات إلى ثلاث وجهات بما فيها دبي، مما يعكس التوسع المتواصل لشبكتها الإقليمية والتزامها بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار مناسبة للمسافرين في منطقة الخليج.

وفتحت الشركة باب الحجز على الرحلتين اليوم بأسعار تبدأ من 9 دينار كويتي بالاتجاه الواحد إلى العين ومن 14 دينار كويتي بالاتجاه الواحد إلى أبوظبي.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي:

"يسرّنا استئناف خدماتنا إلى أبوظبي والعين، وهما مدينتان ذات أهمية كبيرة للمسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال. هذه الوجهات، إلى جانب رحلاتنا الثلاثة اليومية إلى دبي، تعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز الربط الإقليمي وتوفير مرونة وخيارات أوسع للمسافرين على متن طيران الجزيرة. ومع الطلب القوي من المواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت والإمارات، نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين مجدداً للاستمتاع بخدماتنا المعروفة بكفاءتها وقيمتها التنافسية."

أبوظبي هي عاصمة دولة الإمارات وهي كذلك مركزاً حيوياً يجذب الزوّار بفضل بيئتها الاقتصادية المشجعة ومعالمها الثقافية المتنوعة. أما مدينة العين، والمعروفة باسم "مدينة الحدائق" لما تتميز به من طبيعة خضراء ومواقع تراثية، فهي وجهة مفضلة للسياحة والزيارات العائلية.

ومن جهته، قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، السيدة/ إيلينا سورليني: "نتطلع إلى الترحيب بطيران الجزيرة مجدداً في كل من أبوظبي والعين في أكتوبر المقبل. يوفر هذا التوسع للمسافرين روابط أكثر بأسعار معقولة ومناسبة بين الإمارات العربية المتحدة والكويت، مما يدعم الطلب المتزايد على السفر الإقليمي، كما يعكس قوة شراكتنا مع طيران الجزيرة والتزامنا المشترك بتعزيز الربط الجوي عبر الخليج."

ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة، باتت طيران الجزيرة تقدم للمسافرين المزيد من الخيارات لاستكشاف الإمارات، إلى جانب رحلاتها الحالية إلى دبي. وتواصل الشركة استثمارها في توسيع شبكتها لتقديم تجارب سفر قائمة على القيمة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات