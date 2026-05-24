تبدأ الأسعار ذهاباً وعودة من 239 دينار كويتي

كشفت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم عن إطلاقها رحلات مباشرة بين مبنى الركاب T5 الخاص بطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي ومطار لندن لوتون (LLA).

وسيكون هذا الخط الأطول الذي تسيّرة "الجزيرة" ضمن شبكة وجهاتها، حيث تصل مدة الرحلة إلى 7 ساعات ويتم تشغيله بأسطول الشركة المكوّن من طائرات من طراز إيرباص A320، وهو ما يعكس التطور المستمر في قدرات أسطول الشركة واتساع نطاق شبكتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجزية من بدأ تشغيل أولى رحلات الشركة إلى مطار ميلانو بيرغامو، بما عزز الربط مع منطقة شمال إيطاليا وفتح بوابة جديدة إلى أوروبا. ومن خلال وجهة لندن لوتون، تواصل طيران الجزيرة توسيع ربطها في أوروبا لخدمة المزيد من المسافرين بغرض السياحة والدراسة والأعمال وكذلك لمّ شمل العائلات.

وستبدأ خدمة لندن لوتون بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 8 يوليو 2026، على أن ترتفع إلى رحلات يومية اعتباراً من 1 أغسطس 2026. ويعزز هذا الخط الجديد ربط مطار لندن لوتون بمنطقة الشرق الأوسط، ويوفر للمسافرين إمكانية متابعة رحلاتهم بسلاسة إلى أكثر من 60 وجهة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب ووسط آسيا وأوروبا وذلك من خلال مبنى الركاب T5 الخاص بطيران الجزيرة في الكويت.

وقال باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة:

"فخورون بإطلاق هذا الربط الجديد والمهم بين الكويت والمملكة المتحدة، إذ تمكّننا خدمة لندن لوتون من مواصلة توسيع شبكتنا الأوروبية وذلك بعد فترة قصيرة من تدشين عملياتنا إلى ميلانو بيرغامو في إيطاليا. ولا يقتصر هذا الخط المهم على ربط مدينتين حيويتين فحسب، بل يعكس أيضاً قوة وقدرة أسطولنا على تشغيل رحلات تصل مدتها إلى سبع ساعات. وتبقى لندن واحدة من أكثر الوجهات طلباً من قبل عملائنا، ونحن نركز على بناء شبكة تتمحور حول الراحة والقيمة والربط السلس للمسافرين في كلا الاتجاهين. ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا فيما نواصل كتابة الفصل التالي من قصة نمونا في أوروبا."

ومن جهته، قال ستيوارت سامرز، نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية لدى الكويت:

"يحمل هذا الخط الجوي أهمية اقتصادية ودبلوماسية على حد سواء. فهو يعزز الربط بين بلدينا، ويدعم فرص الأعمال والسياحة والتبادل التعليمي، كما يعكس متانة وعمق الشراكة المتنامية باستمرار بين دولة الكويت والمملكة المتحدة."

وقال ألبرتو مارتن، الرئيس التنفيذي لمطار لندن لوتون:

"من المهم جداً توفير خيارات ومرونة أكبر لمسافرينا بهدف تعزيز تجربة السفر السهلة والودودة التي نسعى إلى تقديمها دائماً. واليوم نحن سعيدون جداً بالترحيب بطيران الجزيرة في مطار لندن لوتون، حيث يؤكد إطلاق هذه الخدمة طموح المطار في تعزيز الربط الإقليمي وتنويع شبكة وجهاته، كما سيوفر رحلات منتظمة وبأسعار مناسبة إلى وجهة ذات الطلب للمسافرين بغرض الأعمال والسياحة. والأهم من ذلك، أنه يوفر ربطاً جديداً مهماً إلى أكثر من 60 وجهة عبر دولة الكويت وذلك إلى الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وأوروبا، وهو محطة نرحب بها لكل من يختار السفر من مطار لندن لوتون، بما في ذلك الجالية الكبيرة من جنوب آسيا المقيمة في مجتمعنا المحلي."

يمكن للمسافرين حجز مقاعدهم إلى لندن لوتون عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة www.jazeeraairways.com، أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة، أو عبر الاتصال على الرقم 177.

