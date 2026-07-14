الكويت، أعلنت اليوم طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن إطلاق رحلات مباشرة إلى مدينة دير الزور في سوريا، مواصلةً بذلك توسعها السريع في السوق السوري ومعززةً مكانتها كأسرع شركة طيران نمواً في خدمة خط السفر بين الكويت وسوريا.

ويأتي إطلاق هذا الخط بعد النجاح الذي حققته الشركة في استئناف رحلاتها إلى دمشق في يوليو 2025، وإطلاق رحلاتها إلى حلب في يونيو 2026. وستبدأ طيران الجزيرة تسيير رحلتين أسبوعياً إلى دير الزور اعتباراً من 8 أغسطس. كما سترفع قريباً عدد رحلاتها إلى دمشق من ثلاث إلى أربع رحلات يوميًا، فيما ستواصل تشغيل رحلاتها إلى حلب بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وقال سعادة تميم المدني، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة الكويت:

"نرحب بخطوة طيران الجزيرة بمواصلة التوسع في خدمة سوريا وإطلاق رحلاتها المباشرة إلى دير الزور التي ستساهم إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى دمشق واستمرار الرحلات إلى حلب في تعزيز العلاقات التاريخية بين سوريا والكويت من خلال تسهيل السفر للعائلات ورجال الأعمال والسياح. كما نثمن ثقة طيران الجزيرة المستمرة بالسوق السورية، ودورها في تعزيز الربط الجوي بين بلدينا."

وبخط دير الزور الجديد، أصبحت طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة من الكويت إلى ثلاث مدن سورية، حيث تسيّر 26 رحلة أسبوعياً بين الكويت وسوريا لتقدم بذلك أعلى عدد من الرحلات بين البلدين. ومنذ استئناف رحلاتها إلى دمشق العام الماضي، وإطلاق رحلاتها إلى حلب في وقت سابق من هذا العام، نقلت طيران الجزيرة أكثر من 100 ألف مسافر عبر شبكة وجهاتها في سوريا.

وقال بول كارول، رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة:

"يمثل إطلاق رحلات دير الزور امتداداً لاستراتيجيتنا لبناء أكبر شبكة تخدم سوريا. ففي غضون عام واحد فقط، توسعنا من خدمة وجهة واحدة إلى ربط الكويت بثلاث مدن سورية، ونقلنا أكثر من 100 ألف مسافر، إلى جانب زيادة السعة التشغيلية استجابةً للطلب القوي من العملاء. ويعكس هذا التوسع التزامنا طويل الأمد بالسوق السوري وحرصنا على تعزيز الربط الجوي، ولمّ شمل العائلات والمجتمعات، وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة والقيمة لعملائنا."

تذاكر السفر إلى دير الزور متاحة من اليوم للحجز عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة (jazeeraairways.com) أو عبر تطبيق طيران الجزيرة.

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