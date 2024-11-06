جدة، المملكة العربية السعودية – أطلقت طيران أديل خدمة الاحتفاظ بالسعر والتي تعتبر أحدث مبادراتها المتعلقة بأسعار الحجز؛ حيث أصبح بإمكان المسافرين إجراء حجوزات مبدئية والاحتفاظ بسعر الحجز لمدة 24 ساعة ومنحهم مزيدًا من الوقت لتخطيط رحلاتهم بصورة أفضل، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني www.flyadeal.com أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ويتاح للعملاء الاختيار بين دفع 25 ريال سعودي إضافية للرحلات المغادرة بعد 30 يوما، أو 40 ريال للسفر بين خمسة و 30 يوماً، والاحتفاظ بنفس السعر لمدة 24 ساعة.

وقال مدير المبيعات غير المباشرة لشركة طيران أديل السيد عبدالله الأحمدي: "يبحث العملاء اليوم عن المزيد من المرونة والخيارات للمساعدة في اتخاذ قراراتهم من خلال توفير خيار سعر ثابت لرحلة محددة مما يمنح المسافرين مزيداَ من الوقت لاتخاذ قرار الشراء. ".

وأضاف: "خدمة الاحتفاظ بالسعر هي مثال آخر لمزايا طيران أديل المقدمة لمسافريها لإضفاء المزيد من الخيارات لعميات الحجز والدفع، ونعمل حالياً على طرح المزيد من الخدمات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة التزاماً بوعدنا في الاستمرار بتعزيز تجربة العملاء".

تعتبر شركة طيران أديل أحدث طيران اقتصادي في المملكة العربية السعودية وأسرعها نمواً في الشرق الأوسط، كما يخدم طيران أديل ما يقرب من 30 وجهة محلية ودولية على مدار العام وموسمية في المملكة العربية السعودية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل من محطات رئيسية في الرياض وجدة والدمام بأسطول حديث مكون من 35 طائرة إيرباص A320 ضيقة البدن.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل - إحدى شركات مجموعة السعودية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة. في سوق يبلغ فيه %80 من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، ولتلبية ذلك تهدف شركة طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. كما تهدف إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 35 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّع طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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