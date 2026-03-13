​​​​ يؤكد التزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين ضمن إطارها لإدارة وتخصيص رأس المال، كما يعكس ثقتها بآفاق نمو «طلبات»

سيصوّت المساهمون أيضاً على اعتماد توزيعات الأرباح النهائية لعام 2025 بقيمة 219 مليون دولار أمريكي (3.450 فلس للسهم) خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 13 أبريل 2026، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 421 مليون دولار أمريكي (6.638 فلس للسهم)

مجلس الإدارة يوجّه بتعيين مزود سيولة بهدف تعزيز سيولة تداول السهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم «طلبات» أو «الشركة»)، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن مجلس إدارتها أوصى بإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى5% من رأس المال المصدر للشركة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تصل إلى عامين، وذلك من تاريخ الحصول على موافقة الجمعية.

ويأتي المقترح في سياق الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً لدعم مسار النمو المستقبلي، إضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة، بما يعكس إطاراً منضبطاً ومتكاملاً لتخصيص رأس المال. كما يعكس ثقة مجلس الإدارة في استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة طلبات والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وفي حال اعتماد البرنامج، سيتم تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم عبر تداولات في السوق المفتوحة في سوق دبي المالي (DFM)، وفقاً للأنظمة المعمول بها وتحت إشراف مجلس الإدارة. ومن المتوقع تمويل البرنامج من الموارد النقدية المتاحة لدى الشركة والتدفقات النقدية الحرة الناتجة عن عملياتها.

وسيعتمِد العدد الفعلي للأسهم التي قد يتم إعادة شرائها على ظروف السوق ومستويات سعر السهم والسيولة المتاحة وعوامل أخرى ذات صلة، ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن استحواذ الشركة على كامل نسبة ال5% المقترحة.

كما تم الإعلان سابقاً، سيقوم المساهمين بالتصويت على عدد من القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 219 مليون دولار أمريكي (3.450 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 421 مليون دولار أمريكي (6.638 فلس للسهم)، في حين يبلغ إجمالي التوزيعات منذ الطرح العام الأولي 531 مليون دولار أمريكي (8.373 فلس للسهم).

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية، بما في ذلك الدعوة الرسمية للاجتماع، عبر الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، على أن يتم تحديثها في الوقت المناسب.

وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: "يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم ثقتنا في مستقبل طلبات، وإيماننا بأن التقييم الحالي للشركة وسعر سهمها في السوق لا يعكسان بشكل كامل قوة منصتنا على المدى الطويل. ويؤكد هذا البرنامج، إلى جانب سياسة توزيعات الأرباح التي نتبعها، التزامنا بتحقيق عوائد إجمالية مجزية للمساهمين مع مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة."

ويمنح إطار تخصيص رأس المال في طلبات الأولوية للاستثمارات التي تحقق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال، مع إعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين عند الاقتضاء. وفي ظل ما تتمتع به الشركة من ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على تحقيق تدفقات نقدية واستمرار الاستثمار في النمو عبر قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم المقترح قناعة مجلس الإدارة بأن عملية إعادة الشراء تمثل وسيلة فعّالة لتوظيف رأس المال الفائض في ظل التقييم الحالي للشركة.

وبشكل منفصل، قام مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية في تعيين مزوّد سيولة لأسهم الشركة في سوق دبي المالي. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز عمق سجل الطلبات وتحسين مستويات السيولة في تداول أسهم الشركة في السوق. وسيتم إصدار إعلان إضافي عند الانتهاء من هذه العملية.

لاستفسارات علاقات المستثمرين، يرجى التواصل على: ir@talabat.com ، وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على: press@talabat.com

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر «طلبات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديلفري هيرو اس إي»، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

تنويه بشأن البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات الاستشرافية المتعلقة بالشركة، والتي يمكن تمييزها بسهولة لكونها تتجاوز الحقائق التاريخية أو الحالية.

غالباً ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل «يتوقع»، «يستهدف»، «يتنبأ»، «يقدر»، «يعتزم»، «يخطط»، «سوف»، «يهدف»، «يعتقد»، «قد»، «يمكن»، «ينبغي»، «من المتوقع»، «يحتمل»، أو غيرها من العبارات المشابهة، أو صيغ النفي لهذه الكلمات. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، أو الأداء، أو الإنجازات بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو المستنتجة من هذه البيانات الاستشرافية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة أو مصداقية هذه البيانات الاستشرافية، وتخلي صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات الاستشرافية، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

لا يُشكل هذا الإعلان أو أي مما ورد فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للاستحواذ على أوراق مالية أو بيعها في أي مكان أو منطقة.

