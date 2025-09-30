الشراكة الجديدة تتيح إمكانية الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء الكويت وتسليم طلباتهم خلال 30 دقيقة

الشراكة الجديدة تتيح إمكانية الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء الكويت وتسليم طلباتهم خلال 30 دقيقة طرح أكثر من 1000 منتجاً من تشكيلة "إنترسبورت" الواسعة لتلبية احتياجات السوق المتنوعة

الكويت: في إطار التزامها بتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التجارة الإلكترونية في الكويت، وتأكيداً على دورها الشامل في السوق، أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أحدث شراكاتها الاستراتيجية مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (AAW)، من خلال علامتها التجارية "انترسبورت" التي تعتبر واحدة من أكبر سلاسل المحلات الرياضية الرائدة المتخصصة في العالم.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع رسمي أقيم في 8 سبتمبر بفندق جراند حياة، بحضور ممثلين عن "طلبات" وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وفريق "انترسبورت". وشكّل الحدث محطة بارزة لتسليط الضوء على أهمية هذا التعاون الذي يهدف إلى تسهيل وصول عشاق الرياضة واللياقة البدنية في الكويت إلى مجموعة واسعة من الملابس والمعدات الرياضية عالية الجودة، مع الحفاظ على مستوى الراحة والسهولة التي تُعرف بها "طلبات".

وتعكس هذه الشراكة استراتيجية "طلبات" للتوسّع والنمو، ما يعزز دورها كمنصة ليس فقط للطعام والبقالة، بل لجميع احتياجات التسوق اليومية. كما تؤكد الخطوة الجديدة دور "طلبات" في مساعدة العلامات التجارية العالمية والمحلية على النمو رقمياً وذلك دعماً لأهداف رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة" لرقمنة قطاع التجزئة.

وتعقيباً على الشراكة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لشركة طلبات الكويت: "يمتاز نمط الحياة في الكويت اليوم بالسرعة والتنوع، ما يدفعنا دوماً إلى تطوير خدماتنا و توسيع شراكتنا لتلبية تطلعات عملائنا. شراكتنا مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عبر علامتها التجارية إنترسبورت تضيف بعداً جديداً لتجربة التسوق عبر تطبيق طلبات، من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى تشكيلة واسعة من المستلزمات الرياضية من أبرز العلامات العالمية بسهولة وسرعة. نحن ملتزمون بدعم أنماط الحياة الصحية والمتوازنة، وهذه الخطوة تمثل امتداداً لهذا الالتزام".

من جانبه، قال خالد فيصل المطوع، نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية: "سعداء بانطلاقة هذه الشراكة الاستراتيجية مع طلبات، التي تواصل الارتقاء بتجربة التسوق الرقمي للطلب عبر الإنترنت، في المنطقة. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح لنا إمكانية الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء الكويت بصورة أسرع من السابق، فضلاً عن تسليم الطلبات خلال 30 دقيقة".

تعكس الشراكة الجديدة بين "انترسبورت"، التي تملك أكثر من 5500 متجر حول العالم، و"طلبات" الثقة الكبيرة في جودة خدمات المنصة ونموها المستدام. هذه الخطوة تعزز انتشار "انترسبورت" ونجاحها في السوق الكويتي. وكبداية، سيتم طرح أكثر من 1000 منتجاً من تشكيلة "إنترسبورت" الواسعة لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

ويتطلّع الطرفان خلال المرحلة المقبلة إلى تنفيذ خطط ومبادرات مشتركة تهدف إلى توسيع نطاق منتجات "إنترسبورت" المتاحة عبر منصة "طلبات"، إلى جانب استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات الصحة واللياقة وأسلوب الحياة، بما يلبي تطلعات المستهلكين ويدعم مكانتهما في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن "طلبات" تسعى اليوم إلى تعريف مفهوم الراحة من خلال توسيع شراكتها لتغطي كافة جوانب المستلزمات اليومية والمنتجات الفاخرة، كالطعام والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى باقة واسعة من المستلزمات التي تتعلق بالمنزل وأسلوب الحياة، والصحة والجمال، والتكنولوجيا، والألعاب، والورود، وغيرها الكثير.

