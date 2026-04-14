(عمّان، الأردن): في وقت تعيش فيه كرة القدم الأردنية لحظة تاريخية مع اقتراب أول مشاركة للمملكة في كأس العالم FIFA 2026، أعلنت "طلبات" الأردن عن شراكتها مع نجم المنتخب الوطني الصاعد، عودة الفاخوري، وتعيينه سفيراً لعلامتها، في خطوة تعكس التقاء طموح رياضي واعد مع علامة تواكب لحظات الناس اليومية.

تأتي هذه الشراكة كامتداد لدور "طلبات" الأردن في دعم المواهب المحلية الشابة التي تشق طريقها بثقة نحو العالمية، ومواكبة اللحظات التي توحد الشارع الأردني وتشكّل جزءاً من ذاكرته الجماعية، وفي مقدمتها الحلم الكروي الأكبر بمشاركة تاريخية في كأس العالم.

وفي تعليق له على هذا التعاون، قال المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حمّاد: "ننظر إلى هذه الشراكة التي يلتقي في إطارها الالتزام والشغف لإحداث التغيير وتحقيق التأثير الإيجابي، كدعم لقصة طموح أردنية نؤمن بها؛ حيث يمثل نجمنا عودة الفاخوري جيلاً كاملاً من الشباب الذين نؤمن بقدرتهم على إعادة تعريف الممكن في كل مواقعهم، دعمنا لعودة هو دعم لقصة أردنية صاعدة تمثل جيلاً كاملاً من الشباب الطموح، خاصة في عام استثنائي تعيش فيه كرة القدم الأردنية واحدة من أهم محطاتها."

ومن جانبه، عبّر عودة الفاخوري عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "فخور بانضمامي إلى عائلة طلبات الأردن التي تعد من العلامات التجارية الأقرب إلى الناس والأكثر فهماً لمتطلباتهم بما يتجاوز خدماتها الأساسية، خاصة الشباب. هذه الشراكة تعني لي الكثير في هذه المرحلة الهامة في مسيرتي، والتي تأتي ضمن إطار مسار الاحتراف الخارجي ومشاركة الأردن التاريخية في كأس العالم، وهو الحلم الذي أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، متطلعاً من خلالها إلى تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة، وإلهام الشباب وتقديم نموذج يدعمهم في السعي نحو تحقيق طموحاتهم."

وبصفته سفيراً للعلامة، سيتعاون الفاخوري مع "طلبات" الأردن في إطلاق سلسلة من الحملات والمبادرات التي تستهدف فئة الشباب وعشاق كرة القدم، في عام يشهد تزايد الاهتمام بالرياضة وتنامي حضورها كجزء أساسي من الثقافة اليومية.

وتواصل "طلبات" الأردن، من خلال هذه الشراكة، ترسيخ حضورها كعلامة لا تكتفي بأن تكون جزءاً من يوم الناس، بل شريكاً في لحظاتهم التي تُصنع فيها الأحلام، وتُكتب فيها قصص الفخر… من تفاصيل اليوم، إلى منصات العالم.

