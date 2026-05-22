أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، فعالية "#فخورين_بالإمارات" للدراجات الهوائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، احتفاءً بروح الوحدة والصحة والهوية الوطنية، وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة والعافية وترسيخ قيم الوحدة والانتماء الوطني.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أفراد المجتمع وموظفي "ضمان"، الذين اجتمعوا في أجواء رياضية وحيوية جسّدت روح التكاتف والتضامن، وعكست قيم الوحدة والفخر الوطني التي تُمثّلها دولة الإمارات، إلى جانب تشجيع المشاركين على تبنّي أنماط حياة صحية وتعزيز التواصل الإيجابي بينهم.

وبهذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "تجسّد فعالية "فخورين بالإمارات" قيم الانتماء والفخر الوطني التي تعكس روح التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية في مجتمع الإمارات، وتعكس التزام "ضمان" بتنظيم ودعم المبادرات المجتمعية التي تُعزّز جودة الحياة وتُرسّخ ثقافة العافية والعمل الجماعي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي ونشط يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة".

ومن جانبه، قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: "تعكس فعالية "فخورين بالإمارات" أهمية الرياضة في توحيد أفراد المجتمع وتعزيز روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، كما تؤكد دور الشراكات المجتمعية في نشر ثقافة النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً".

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود "ضمان" الداعمة لحملة "فخورين بالإمارات" الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وذلك من خلال تنظيم الشركة لمبادرات تشجّع على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" في تعزيز الترابط المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة والعافية المستدامة.

لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين - ضمان:

الشركة الوطنية للتأمين - ضمان هي مقدم خدمات ضمان شامل ضمن قطاعات متعددة، والمؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حيث تقدم حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء شركة ضمان عام 2005، لتبدأ عملياتها التشغيلية في عام 2006 كأول شركة تأمين متخصصة في القطاع الصحي على مستوى الدولة.

في عام 2025، اعتمدت "ضمان" اسماً قانونياً جديداً وهو الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، والذي يعكس اتساع نطاق حلولها التأمينية ليتجاوز قطاع التأمين الصحي، ويشمل خدمات تأمين أوسع، بدءاً بخدمات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويأتي ذلك في أعقاب توسع محفظة منتجات الشركة عبر إطلاق الشركة لصندوق المستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، التي توفر منظومة مبتكرة لإطالة العمر وإعادة تصور مفهوم الحياة الصحية المديدة. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات وأكثر من 316 عيادة والعديد من مراكز التشخيص وحلول الضمان الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية وخدمات المشتريات والاستثمارات وغيرها.

وتحرص "ضمان" على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات في قطاع التأمين، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة. كما تدير ضمان مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي قل نظيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

-انتهى-

#بياناتشركات