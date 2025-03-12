دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت صن رايز كابيتال، الشركة العقارية الصاعدة في سوق دبي، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة "بيلاجيو"، والذي يقع في المجتمع المتكامل وصل غيت في جبل علي.

يقدم المشروع تجربة معيشية استثنائية ضمن مجتمع تملّك حر، حيث يتألف من مبنيين مكونين من 12 طابقًا، ويضم 255 وحدة سكنية بتصميم راقٍ يضم شققًا بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. تبدأ مساحات الشقق من 634 قدمًا مربعًا للشقق بغرفة نوم واحدة، و1259 قدمًا مربعًا للشقق بغرفتين، و3084 قدمًا مربعًا للشقق بثلاث غرف نوم، إلى جانب 19 وحدة تجارية. تتميز جميع الوحدات بتشطيبات فائقة الجودة، ومساحات رحبة، وتقنيات المنازل الذكية التي توفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة.

بدأت أعمال البناء في يناير 2025، ومن المتوقع استكمال وتسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2027.

يتميز "بيلاجيو" بموقعه الحيوي ضمن وصل غيت، وهو مجتمع سكني متكامل يهدف إلى تقديم نمط حياة عصري ومتصل، حيث يوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق العصرية التي تلبي احتياجات جميع السكان، وتشمل:

مسبحًا متحكمًا في درجة حرارته ، يمنح السكان تجربة استجمام فريدة طوال العام.

، يمنح السكان تجربة استجمام فريدة طوال العام. صالة رياضية حديثة بمساحة 4200 قدم مربع ، مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية.

، مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية. منتجع صحي (سبا) متكامل ، يوفر بيئة مثالية للاسترخاء والعناية بالصحة.

، يوفر بيئة مثالية للاسترخاء والعناية بالصحة. سينما خارجية تمنح السكان تجربة ترفيهية فريدة تحت النجوم.

تمنح السكان تجربة ترفيهية فريدة تحت النجوم. غرفة مخصصة للأطفال ، مجهزة بألعاب وأنشطة ترفيهية وتعليمية.

، مجهزة بألعاب وأنشطة ترفيهية وتعليمية. قاعة متعددة الاستخدامات للمناسبات الاجتماعية والفعاليات الخاصة.

للمناسبات الاجتماعية والفعاليات الخاصة. مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات تدعم أسلوب الحياة المتنقل والمرن.

تدعم أسلوب الحياة المتنقل والمرن. خدمات كونسيرج حصرية تقدم للسكان تجربة معيشية راقية وسهلة.

يوفر مشروع "بيلاجيو" للمقيمين سهولة الوصول إلى أهم مناطق دبي، بفضل موقعه المميز على شارع الشيخ زايد، مما يجعله قريبًا من:

محطة مترو إنرجي

دبي هيلز مول و دبي مول

و مول الإمارات و ذا أوتلت فيلدج

و مطار آل مكتوم الدولي

نخلة جبل علي

يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بالاستدامة، حيث يدمج تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الطاقة، بما في ذلك:

إنارة موفرة للطاقة تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء. محطات شحن للسيارات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام.

لتشجيع التنقل المستدام. أنظمة متطورة لإعادة تدوير النفايات تدعم الاستدامة البيئية.

وقال يوغيش بولشاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صن رايز كابيتال:

"نحن على ثقة بأن "بيلاجيو" سيضع معايير جديدة للحياة الفاخرة في دبي، حيث يوفر أسلوب حياة مليء بالراحة ضمن مجتمع نابض بالحياة. يجمع المشروع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الذكية والمرافق المتكاملة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسكان والمستثمرين الباحثين عن تجربة سكنية فريدة."

يُعد وصل غيت أحد أكثر المجتمعات الواعدة في دبي، حيث يوفر مزيجًا متوازنًا بين الحياة العصرية والمساحات الخضراء، مما يمنح السكان فرصة للعيش وسط بيئة تجمع بين الحيوية والهدوء.

تبدأ أسعار الوحدات في "بيلاجيو" من 1.03 مليون درهم إماراتي، مما يجعله فرصة استثمارية مثالية للمشترين الباحثين عن عقار فاخر في موقع استراتيجي.

نبذة عن صن رايز كابيتال

تعد صن رايز كابيتال شركة تطوير عقاري بارزة متخصصة في المشاريع السكنية الفاخرة التي تتجاوز التوقعات. يقع مقر الشركة في الخليج التجاري، المنطقة النابضة بالحياة في دبي، حيث تتميز بابتكار فلل ومجمعات سكنية فاخرة تتمتع بأعلى معايير الجودة.

تجمع مشاريع الشركة بين التصميم العصري والأناقة الكلاسيكية، حيث يتميز كل مشروع بهندسة معمارية إبداعية، وتشطيبات داخلية متقنة، ومواقع استراتيجية توفر إطلالات خلابة. تواصل صن رايز كابيتال تقديم مشاريع عقارية تعكس التزامها بالتميز والابتكار، مما يجعلها اسمًا موثوقًا في سوق العقارات في الإمارات.

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