أعلنت كلينيك لا بريري، الرائدة عالمياً في علوم طول العمر منذ تأسيسها عام 1931، بالتعاون مع البروفيسور ستيفان كاتسيكاس، الشريك المؤسس في صندوق طول العمر من كلينيك لا بريري (ويُشار إليه بـ"صندوق طول العمر" أو "الصندوق")، عن آخر المستجدات في الصندوق، بما في ذلك انضمام ماكس غوتشالك إلى فريق الإدارة كشريك لتعزيز وتيرة نمو الصندوق وتوسيع نطاق تأثيره.

يمتلك ماكس غوتشالك أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجالي رأس المال الاستثماري والاستثمار المباشر. وخلال مسيرته، شارك في تأسيس وتوسيع عدة منصات استثمارية رائدة، منها "أوشن 14 كابيتال" المختص بتأثير المحيطات، و"هايكاب" الذي يركز على التحول في قطاع الطاقة. كما أسس "جوتكس لإدارة الصناديق" عام 1998 وطوّرها لتصبح منصة استثمارية بديلة قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة السويسرية عام 2007، ثم أسس لاحقاً "فيدرا بارتنرز"، مكتباً عالمياً متعدد العائلات للاستثمار عبر مختلف فئات الأصول.

وفي هذه المناسبة، قال البروفيسور ستيفان كاتسيكاس وسيموني جيبيرتوني، الرئيسان المشاركان للجنة الاستثمار: "إن خبرة ماكس غوتشالك الاستثنائية في بناء المنصات الاستثمارية المؤسسية، إلى جانب شغفه بتحقيق القيمة طويلة الأمد، تجعله إضافة مميزة لفريق القيادة لدينا. انضمامه يعزز قدرتنا على جذب المستثمرين الرؤيويين، ويوفّر رؤية قيّمة لتوجيه موارد الصندوق نحو فرص استثمارية واعدة."

من جهته قال ماكس غوتشالك: "يسرّني الانضمام إلى صندوق طول العمر التابع لكلينيك لا بريري في هذه المرحلة المحورية. يُعدّ مجال طول العمر أحد أكثر مجالات الاستثمار جاذبية في عصرنا، إذ يجمع بين التقدم العلمي والفوائد المباشرة على حياة الناس. أتطلع إلى التعاون مع الفريق والمساهمة في كتابة الفصل التالي من مسيرة الصندوق."

لماذا الآن؟ نظرة عالمية على اقتصاد طول العمر

يشهد اقتصاد طول العمر نمواً متسارعاً على مستوى العالم، إذ من المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً بمئات الملايين خلال السنوات المقبلة، ما يُحوّل الرعاية المتعلقة بطول العمر من مجالٍ متخصص إلى قطاع رئيسي متنامٍ. ويُقدَّر حجم الاقتصاد العالمي للعافية حالياً بنحو 5 إلى 6 تريليونات دولار، في حين يُتوقّع أن تبلغ قيمة قطاع طول العمر وحده نحو 610 مليارات دولار بحلول عام 2025.

ويشير كل من سيموني جيبيرتوني والبروفيسور كاتسيكاس إلى أن هذا النمو يُمثل بداية عصر جديد في علوم طول العمر، مع تطور جيل من الابتكارات القادرة على إحداث تغييرات جذرية في نتائج الرعاية الصحية. ومن أبرز هذه التطورات التشخيصات المتقدمة والتخصيص المعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تتيح دراسة التركيب البيولوجي وعملية الشيخوخة بدقة غير مسبوقة.

وتبرز كذلك الابتكارات في مجالات مثل تحليل الأنظمة الحيوية متعددة الطبقات بما في ذلك تحليل الميكروبيوم والبروتيوم، إلى جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تفسيرها. كما تسهم الأدوات الحديثة مثل التحليلات التنبؤية والأجهزة القابلة للارتداء والتوجيه الصحي الفوري القائم على البيانات في تمكين الأفراد من تلقي إرشادات صحية مخصصة واتخاذ تدابير وقائية أكثر دقة وسرعة.

ومن المجالات الواعدة الأخرى صحة الدماغ التي تشهد نهجاً جديداً من الحلول، والعلاجات التجديدية مثل السينوليتيك والعلاجات الجينية التي يُتوقّع أن تقترب من مرحلة التبني الأوسع.

وبحلول عام 2030، يُتوقع أن يشهد قطاع طول العمر تطورات علمية جديدة تشمل إعادة البرمجة الجينية، واختبار الأعضاء على رقاقة، والعلاجات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، ومناهج جديدة للتغذية من شأنها أن تجعل الرعاية الوقائية أكثر تكيفاً وفعالية. يُشكّل هذا النموّ حواراً عالمياً ويخلق فرصاً جديدة، ذات تأثير مزدوج: دفع النمو الاقتصادي وإطالة أمد الحياة الصحية للسكان حول العالم.

يُعيد هذا الزخم تشكيل الحوار العالمي حول الصحة والعافية، ويخلق فرصاً جديدة ذات تأثير مزدوج: تحفيز النمو الاقتصادي وتمديد سنوات الصحة والحيوية لدى الشعوب حول العالم.

الصندوق يواصل مرحلة جمع التمويل

يواصل صندوق طول العمر مرحلة جمع التمويل، مرحباً بالمستثمرين الذين يشاركون رؤيته في تمديد فترة الصحة البشرية عبر دعم الشركات الريادية ذات الأساس العلمي والقدرة على إحداث تأثير ملموس في مجالات التكنولوجيا الحيوية والصحة الوقائية ضمن أربعة محاور رئيسية: الطب، التغذية، الرفاهية، والحركة.

وتهدف الاستراتيجية الاستثمارية إلى سد الفجوة بين الابتكارات العلمية في تقنيات طول العمر وتطبيقاتها العملية في الحياة اليومية.

أُطلق الصندوق في 1 أبريل 2025 كصندوق فرعي تابع لـ EFG Alternative Investment SICAV-RAIF (لوكسمبورغ)، بحجم مستهدف يبلغ 300 مليون يورو على ثلاث مراحل إغلاق. وتبلغ مدة الاستثمار من 4 إلى 5 سنوات، مع فترة تشغيل تصل إلى 7 سنوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات إضافية.

ويستثمر الصندوق عالمياً في مشاريع مختارة، مستنداً إلى حوكمة صارمة واستراتيجية استثمارية منضبطة وطويلة الأمد. وتقوم شركة Lonvaeon Life Science S.A. بدور المستشار الاستثماري، وFunds Avenue S.A. كمدير للصندوق (AIFM)، وEuropean Financial Group كجهة إدارية.

تأسس صندوق طول العمر من كلينيك لا بريري بوصفه امتداداً طبيعياً لرؤية العيادة، لتأكيد التزامها الراسخ بالابتكار في خدمة الشيخوخة الصحية. ومن خلال منظومتها المتميزة، التي تضم العيادة في مونترو السويسرية، ومراكز طول العمر العالمية، ومنتجعات الصحة الحصرية حول العالم – تواصل كلينيك لا بريري ريادتها في تطوير حلول الصحة وطول العمر.

ويُجسد هذا الصندوق خطوة جديدة في مسيرة العلامة نحو دمج العلم بالممارسة الواقعية، تأكيداً لرسالتها في تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان من عيش عمر أطول بصحة أفضل.

للمزيد من المعلومات حول صندوق طول العمر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.longevityfund.com

تحذير هام بشأن المخاطر:

ينطوي الاستثمار في صندوق طول العمر على مخاطر كبيرة، بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الأطراف المقابلة، ومخاطر السيولة والاسترداد، والمخاطر التشغيلية. قد تتقلب قيمة استثمارك، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته.

للحصول على معلومات تفصيلية حول المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صندوق طول العمر، يُرجى مراجعة قسمي "المخاطر العامة" و"مخاطر صناديق الاستثمار الفرعية" ضمن قسم "اعتبارات المخاطر" في وثيقة الإصدار.

ملاحظة هامة: صندوق طول العمر من كلينيك لابريري("صندوق طول العمر") هو صندوق فرعي تابع لـ EFG Alternative Investment SICAV-RAIF ("EFG"). EFG هي شركة استثمار ذات رأس مال متغير ("société d’investissement à capital variable")، مُؤسسة في شكل شركة تضامن محدودة بالأسهم ("société en commandite par actions”)، ومُنظمة كصندوق استثمار بديل مُحجوز ("RAIF") بموجب قانون 23 يوليو بشأن RAIF ("قانون RAIF")، ومُسجلة في القائمة الرسمية لصناديق RAIF لدى سجل الشركات والتجارة في لوكسمبورغ، وتحمل رقم إعادة التسجيل B220860. تُعتبر EFG صندوقاً استثمارياً بديلاً (AIF)، ومديرها الاستثماري البديل المُعتمد وفقاً لقانون صناديق الاستثمار المُدارة (RAIF) وقانون عام 2013 هو Funds Avenue S.A. الاستثمارات في EFG متاحة فقط للمستثمرين المحترفين وفقاً للتوجيه 2014/65/EU - MIFID. لا يُقدم صندوق Longevity Fund وClinique La Prairie أي استشارات استثمارية، ولا يُقدمان أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية المعلومات الواردة هنا.

صدر هذا البيان التسويقي عن Funds Avenue SA، مديرها الاستثماري البديل المُعين لصندوق طول العمر. يُرجى مراجعة وثيقة الإصدار، المتوفرة باللغة الإنجليزية، قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية نهائية. يُدار الصندوق بنشاط، مما يعني أن الاستثمارات تُختار وفقاً لتقدير مدير الاستثمار.

