أبوظبي – كرَّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المخيم الصيفي "فينشوريست" في نسخته الثامنة، التي نُظمت في مقر « 42 أبوظبي» خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة 50 طالباً وطالبة.

يأتي تنظيم المخيم الصيفي ضمن مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أجل تنمية ثقافة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتطوير المهارات التخصصية والخبرات العملية للكوادر والمواهب والوطنية. تضمَّن المخيم الصيفي برنامجاً تدريبياً مقسماً إلى مسارين، ركز الأول على بناء أساسٍ قوي في مجالات البرمجة وتطوير الألعاب للفئة العمرية (13-15 سنة)، في حين تمحور المسار الثاني حول التطوير المتقدم للألعاب وما يتطلبه من تقنياتٍ معقدة وأساليب إبداعية، مستهدفاً الفئة العمرية (16-18 سنة). وشهدت فعاليات اليوم الأول مجموعةً من أنشطة التجريب والتواصل والتعارف والتعاون واستكشاف الأفكار، فيما تضمن اليوم الثاني أنشطةً حول الأسس والنقد التعاوني عبر بناء العناصر الأساسية للألعاب، وصقل المفاهيم من خلال ملاحظات الأقران.

وشكَّل الدمج بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة محور اليوم الثالث، حيث شارك الطلاب في تجربةٍ عملية حول النماذج اللغوية الضخمة (LLM) ولغة البرمجة (LUA). أما في اليوم الرابع، فقد ركَّز البرنامج على الإلهام النهائي واستكشاف تصاميم احترافية لتحفيز الأفكار الإبداعية، في حين تضمَّن اليوم الختامي عروضاً تقديمية للألعاب المُحسَّنة. وقدَّم البرنامج للمشاركين مساحةً إبداعية لترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، وصقل مهارات التفكير الريادي، بإشراف مجموعةٍ من الخبراء في تطوير الألعاب.

وأحرز المركز الأول كلُّ من سارة أبوحليقية ومهره السلامي من فريق «Pearl of the Damned»، ومحمد ريان أحمد وحمد الشميلي من فريق «Pick your Poison»، في حين حقق المركز الثاني حمد الكثيري من فريق « Echo Rift» وخالد الحمادي وعبدالعزيز يوسف من فريق «Sands of Unity»، وكان المركز الثالث من نصيب اليازيه الشامسي والجوري عامر المنصوري والدانه عيسى الكعبي وميرا عبدالله من فريق «Kingdom Valley».

وقالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "نولي أهميةً كبيرة لتمكين الأطفال والشباب ورفدهم بأدوات التميُّز، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية، إيماناً بدورهم المحوري في دفع المسيرة التنموية الوطنية نحو آفاق جديدة، ورسم ملامح المستقبل. وجاء تنظيم المخيم الصيفي «فينشوريست» ضمن مساعينا المستمرة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، حيث وفر للمشاركين منظومةً شاملة من الأدوات التمكينية لتطوير مهاراتهم الابتكارية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، ورسم الخطوات الأولى لمساراتهم المهنية الواعدة في قطاعات البرمجة وتطوير الألعاب التي تكتسب أهميةً متنامية في المشهد الاقتصادي. نبارك للفائزين هذا الإنجاز المتميز، متمنين لهم التوفيق في مساراتهم المستقبلية في البرمجة والتطوير، كما نتوجه بالتقدير لجميع المشاركين على ما أبدوه من طموحٍ وإبداع."

يُذكر أنَّ المخيم الصيفي «فينشوريست» شهد التحاق أكثر من 750 من طلاب وطالبات دولة الإمارات في برامجه التدريبية المتنوعة منذ انطلاقة في عام 2022.

