الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: في إطار جهوده لدعم وتنشيط القطاع السياحي في مصر وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق أعمال مشروع "سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة"، حيث يُعد هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم إضافة مميزة لقطاع الضيافة والسياحة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

حيث تبلغ تكلفة المشروع440 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (120 مليون دولار أمريكي)، ويضم الفندق 302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية، مما يجعله وجهة متميزة للإقامة الفاخرة.

ويأتي تمويل المشروع بشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22% وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73% والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.

ووضع حجر الأساس للمشروع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة في الحكومة المصرية، وحضر حفل عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

ويقدم المشروع الذي يجمع بين عراقة التاريخ وفخامة الضيافة العصرية تجربة إقامة متميزة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وفي هذا الإطار تتعاون شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مع مجموعة أكور العالمية التي ستتولى إدارة الفندق لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والتميز في قطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: "يمثل مشروع "سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة" خطوة مهمة في دعم قطاع السياحة المصري، حيث يوفر تجربة فندقية راقية تعكس التزامنا بتعزيز الاستثمارات المستدامة في الأسواق الواعدة. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أكور العالمية، نحرص على الارتقاء بالقطاع السياحي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر." وأضاف سعادته: "هذا الاستثمار يؤكد دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول الشقيقة."

من جانبه، قال المهندس عادل النجار: "نشكر صندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المستمر لمشاريع التنمية في مصر، والتي تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، مشيراً إلى أن مشروع "سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة" يعد نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر، حيث يعزز قدرتنا على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي القريب من أهم المعالم الأثرية." وأضاف معاليه: "يمثل هذا المشروع نموذجًا رائداً للتعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا."

ويسهم مشروع "سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة" في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، حيث يجمع بين الضيافة الفاخرة والتراث العريق، ويدعم استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، مستفيدًا من موقعه المميز بجوار أبرز المعالم الأثرية.

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