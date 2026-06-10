مسقط : مواصلةً لالتزامه بتمكين الكفاءات الوطنية وإعداد جيلٍ من الكوادر العُمانية المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي، أطلق صحار الدولي النسخة الرابعة من برنامج تطوير الخريجين «طموحي»، مستقبلاً دفعة جديدة تضم 30 خريجًا وخريجة من مختلف محافظات سلطنة عُمان. وقد أقيمت حفل التدشين بحضور عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وماهرة بنت صالح الرئيسية، رئيسة الكادر البشري، وعبدالقادر بن أحمد الصومالي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك. وشهدت النسخة الحالية إقبالاً واسعًا تجاوز 3,200 مقدم للتسجيل من خريجين وخريجات من مختلف أنحاء السلطنة، مما يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الرائدة في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية الراغبة في بناء مسيرة مهنية واعدة في القطاع المالي والمصرفي.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي:" يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتحقيق مستهدفاته بعيدة المدى. ومع استمرار سلطنة عُمان في تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، تبرز أهمية تمكين الشباب العُماني بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي صحار الدولي، ننظر إلى تطوير الكفاءات الوطنية باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل السلطنة ومحركًا رئيسيًا للنمو المستدام. ومن خلال مبادرات مثل «طموحي»، نواصل التزامنا بإعداد جيل جديد من المهنيين العُمانيين القادرين على الإسهام في تطوير القطاع المالي ودعم مسيرة التنمية والازدهار الوطني."

ومن جانبها، قالت ماهرة بنت صالح الرئيسية، رئيسة الكادر البشري في صحار الدولي:" صُمم برنامج «طموحي» ليكون أكثر من مجرد برنامج تدريبي للخريجين؛ فهو منصة عملية تساعد المشاركين على الانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل الاحترافية بثقة وكفاءة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين لطبيعة العمل المؤسسي، وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والملكية المهنية. ومع كل نسخة جديدة، نحرص على تطوير تجربة التعلم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الجيل الجديد من الكفاءات الوطنية. وتشهد النسخة الحالية تركيزًا أكبر على التعلم المنهجي من خلال سلسلة موسعة من الجلسات التدريبية التي يقدمها خبراء ومتخصصون من داخل البنك وخارجه، إلى جانب التدريب العملي والتدوير الوظيفي، بما يمنح المشاركين فهمًا أعمق للقطاع المالي والمصرفي ويسهم في إثراء تجربتهم المهنية."

وتُعد هذه النسخة الأكبر منذ إطلاق البرنامج من حيث عدد المتدربين، في خطوة تعكس حرص صحار الدولي على توسيع نطاق الاستفادة منه وتعزيز أثره في إعداد الكفاءات الوطنية. ويستمر البرنامج لمدة عام كامل، يمر خلاله المشاركون بتجارب عملية متنوعة عبر عدد من الإدارات والوظائف المختلفة داخل البنك، بما يتيح لهم فهمًا متكاملاً لطبيعة الأعمال المصرفية الحديثة ودور كل وظيفة في تحقيق الأهداف المؤسسية.

وتضم الدفعة الحالية خريجين وخريجات من تخصصات أكاديمية متنوعة تشمل المحاسبة، والتدقيق، والمالية، والاقتصاد، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، وإدارة سلاسل التوريد، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

ومنذ إطلاقه في عام 2018، أسهم برنامج «طموحي» في تأهيل أكثر من 55 خريجًا وخريجة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد البرامج الرائدة في تطوير المواهب الوطنية وإعداد الكفاءات الشابة للانخراط في القطاع المصرفي والمالي. ومع تطور البرنامج عبر مراحله المختلفة، يظل «طموحي» جزءًا أساسيًا من التزام صحار الدولي المستمر بتعزيز التعلم والتطوير المهني، والمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في سلطنة عُمان.

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نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

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