مسقط: وقّع صحار الدولي مؤخرًا مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، تأتي في إطار تقديم حلول مالية مبتكرة، وتهدف إلى تأسيس منصة تقنية موحدة، وتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وإجراءات تعتمد على البيانات، بالإضافة إلى دعم مبادرات الاستثمار المستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040. وقام بتوقيع المذكرة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي للبنك.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالواحد المرشدي، قائلاً: " إن التقدم الحقيقي لا يُقاس بالابتكار وحده، بل بقدرتنا على جعله مدروسًا لتحقيق أهداف أوسع. إن شراكتنا مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تعكس شغفنا ببناء منظومة تتكامل فيها التقنية مع الاستدامة لإيجاد أثر إيجابي ومستدام. ومن خلال تطوير المنصة الرقمية التي ستقوم عليها الأنظمة الحالية والمستقبلية، نضمن تحوّلًا إيجابيًا وقابلًا للتكيف، مما يسرّع مسيرة التحوّل الرقمي في السلطنة، ويساهم في تعزيز اقتصاد وطني قوي ومتمكن."

من جانبه قال بدر بن محمد الزعابي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة: "إن هذه الشراكة ترّكز على تطوير المنصة الرقمية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية عبر ثلاثة مجالات مترابطة يُكمل كل منها الآخر. يشمل المجال الأول تطوير الأنظمة الرقمية، من خلال اعتماد حلول تكنولوجية متقدمة، وأدوات التقارير الآلية والفورية، ومنصات رقمية متكاملة لتعزيز المرونة التشغيلية والشفافية. ويكتمل هذا بالمجال الثاني الذي يتبني نماذج حوكمة تعتمد على البيانات، تشمل أنظمة محسّنة للرقابة المالية، وتحليلات فورية لضمان إدارة الموارد بأمان وكفاءة قصوى. بينما المجال الثالث يركّز على فرص الاستثمار المستدام، من خلال وضع سياسة واستراتيجية شاملة للاستثمار والحوكمة توجه إدارة المحفظة وفق معايير إدارة المخاطر والسياسات العامة. وتتكامل هذه المجالات لتشكّل إطارًا متكاملًا يجمع بين المرونة والكفاءة والتوافق مع الأولويات الوطنية."

ومن خلال هذه الجهود، تجسّد مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية تتجاوز الإطار الوظيفي؛ فهي تعكس العزيمة المشتركة لتوظيف الابتكار بمسؤولية وبأثر طويل الأمد. كما تمثل هذه الشراكة لصحار الدولي خطوة إضافية ضمن استراتيجيته الأوسع للمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز الثقة عبر شراكات فعّالة. ومن خلال مواءمة خبراته مع مهام المؤسسات الرائدة، يواصل البنك إسهامه المستمر في دعم مسيرة سلطنة عمان نحو اقتصاد رقمي متطوّر.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز حضوره عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن ترسيخ حضوره في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

#بياناتشركات

- انتهى -