مسقط، مواصلةً لاستراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة، أعلن صحار الإسلامي – نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي – عن بدء عملياته في مركز الخدمة الجديد في مرمول ، موسعاً حضوره الجغرافي المحلي ليصل عدد فروعه إلى 22 فرعاً وثلاثة مراكز خدمة، تأكيداً لالتزامه بتقريب الخدمات المصرفية الإسلامية من زبائنه. ويشكل هذا الافتتاح محطة فارقة في مسيرة البنك، ليصبح البنك الأول في المنطقة الذي يقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة تؤكد مواصلة جهوده لتسهيل الوصول إلى الحلول المالية الإسلامية وتعزيز انتشارها في المراكز الاقتصادية والمناطق السكنية الحيوية.

ومع استمرار السلطنة في السعي نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، تزداد أهمية توفير خدمات مالية موثوقة ومتوافقة مع القيم والمبادئ الإسلامية للأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل. ومن خلال هذا التوسع، يسعى البنك إلى إتاحة حلول مصرفية إسلامية عالية الجودة بصورة أقرب وأكثر سهولة للزبائن، ملبيًا لاحتياجاتهم المالية المتجددة عبر مزيد من القرب والتواصل.

وقد صُمم مركز الخدمة في منطقة مرمول لتوفير تجربة مصرفية سلسة للزبائن، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بدعم شخصي من مستشاري الخدمات المصرفية. ويتيح المركز للزبائن الاطلاع على باقة متنوعة من المنتجات المصرفية للأفراد، وحلول التمويل، والبطاقات، إلى جانب الاستفادة من خدمات استشارية متخصصة تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وتتموضع مرمول في صميم الإنتاج النفطي في السلطنة، وتحتضن قاعدة واسعة من العاملين في قطاع الطاقة والمقاولين والشركات الداعمة لعملياتهم. وسيُسهم مركز الخدمة الجديد في تقريب الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة، وتوفير وصول مباشر وسهل إلى الخدمات.

يأتي افتتاح مركز الخدمة في مرمول في أعقاب سلسلة من التوسعات التي شهدها صحار الإسلامي مؤخراً، والتي شملت فروعاً في بوشر وجعلان بني بوحسن وبيت الريم، إلى جانب مركز خدمة في بدية. ويؤكد هذا النهج التوسعي على التزامه بتلبية متطلبات زبائنه وتعزيز تجربتهم في مختلف المواقع الجغرافية. كما يستند هذا التوجه إلى إيمان البنك بأن العلاقات المصرفية تقوم على فهم أعمق للديناميكيات المحلية والتواصل المستمر مع الأفراد والشركات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

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