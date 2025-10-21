دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شوبا العقارية عن إطلاق شوبا أكوا كريست، وهو المجمّع السكني الثاني ضمن مشروعها الرائد داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية، الذي يمثّل وجهة ساحلية متكاملة بقيمة إجمالية تبغ 20 مليار دولار أمريكي، ليرسي معايير جديدة ضمن المشهد الحضري والمعماري في إمارة أم القيوين.

ويمتد داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية على مساحة 25 مليون قدم مربع، وهو من أكثر المشاريع الساحلية طموحًا في الإمارات الشمالية، حيث يتميز بساحل على امتداد 11 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات من الشواطئ المتصلة. وسيحتضن المشروع عند اكتماله أكثر من 150,000 شخص ضمن مزيج متناغم من المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، ليضمن مستويات رفيعة من تجارب المعيشة الساحلية بفضل التصميم الحضري المستدام والحرفية العالية.

ومن المقرر تسليم مشروع شوبا أكوا كريست بحلول يونيو 2029، وهو يتكون من خمسة أبراج تضم وحدات دوبليكس وشققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. ويجمع المشروع الرائد بين التصميم المعاصر والأجواء الشاطئية الهادئة، ويجسد أعلى معايير الدقة والاهتمام بالتفاصيل التي تتميز بها شوبا العقارية. وتضم الوحدات السكنية مزايا متطورة في مجال الاستدامة، بما في ذلك الواجهات ذات الزجاج المزدوج التي تحقق أقصى درجات العزل الحراري والصوتي، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وحلول تبريد المناطق لتقليل استهلاك الطاقة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة لاستخدام مواد صديقة للبيئة تساهم في توفير بيئة معيشية أكثر صحة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال فرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة شوبا العقارية:

"تهدف رؤيتنا لمشروع داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية إلى تطوير معلم حضري جديد ووجهة نابضة بالحياة، تجمع بسلاسة بين التصميم العصري والحلول المستدامة والمناظر الساحلية الخلابة. ويمثل شوبا أكوا كريست فصلًا جديدًا في هذه الرؤية، حيث يدمج بين التميز المعماري والأجواء الشاطئية الهادئة، ليوفر مجتمعًا استثنائيًا بكل المقاييس".

وسيتم تخصيص أكثر من نصف المساحة الإجمالية من داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية للمساحات الخضراء والمفتوحة، بهدف تحقيق التوازن بين العناصر الطبيعية والعصرية. كما تنتشر المنتزهات الطبيعية ومسارات الركض والممرات الشاطئية في جميع أنحاء المشروع لتشجيع السكان على اتباع أسلوب حياة نشط واجتماعي. كما من المقرر أن يوفر المشروع مجموعة من حلول التنقل المتطورة، مثل مركبات الأجرة الجوية والمائية، مما يتيح للسكان التنقل بسهولة وبطرق مستدامة في جميع أنحاء الإمارة.

وسيضم داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية مجموعة من التجارب والوجهات الثقافية والصحية والترفيهية، بما فيهما منطقة الفنون والتصميم، ومتحف، ومركز للتجارب المائية، ومنتزه صحي، والعديد من مراسي القوارب، بالإضافة إلى الشاطئ العام، ومنطقة التسوق والمطاعم، والمدرج المميز في الهواء الطلق، والتي ستضيف مزيدًا من الحيوية على الأجواء المميزة لساحل أم القيوين.

وتشكل استدامة الركيزة الأساسية لرؤية شوبا العقارية الطموحة في الإمارات الشمالية. ويؤكد مشروعا داون تاون أم القيوين | شوبا العقارية وجزيرة شوبا السينية التزام الشركة الراسخ تجاه مبادئ التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية، وتبنّي نهج مسؤول في المشاريع الساحلية، حيث يخصص مشروع جزيرة شوبا السينية 60% من مساحته الإجمالية للمناطق الخضراء المحمية، وأشجار القرم، والموائل الطبيعية المفتوحة.

ومن المتوقع أن يستحوذ المشروعان الرائدان على نحو 30% من إجمالي مبيعات شوبا العقارية في عام 2025، بإجمالي مبيعات يبلغ 12 مليار درهم إماراتي، مما يؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين في إمكانات النمو طويلة الأمد التي تتميز بها إمارة أم القيوين.

ومع سعي شوبا العقارية المستمر لتوسيع حضورها خارج دبي، تواصل الشركة ترسيخ إرثها كإحدى العلامات الموثوقة في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وشركة التطوير العقاري التي تواصل يومًا بعد يوم الارتقاء بالمعايير في قطاع العقارات، من خلال الالتزام بأعلى معايير الحرفية والجودة واعتماد الحلول المستقبلية الحديثة.

نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أربعة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

