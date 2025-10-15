البرج يتكون من 109 طوابق بارتفاع حوالي 450 مترًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير العقارات الفاخرة، عن إطلاق شوبا سكاي باركس، مشروعها الجديد على شارع الشيخ زايد، والذي يرسم ملامح جديدة للمشهد المعماري في دبي ويمثل وجهة أيقونية أخرى لشوبا العقارية على الشارع الأبرز على مستوى الإمارة.

ويتكون البرج من 109 طوابق بارتفاع يصل إلى 450 متر تقريبًا، مما يجعله المشروع الأكثر ارتفاعًا ضمن محفظة شوبا العقارية، ويؤكد مكانتها الرائدة في رسم ملامح أفق دبي. ويضم المشروع 684 وحدة سكنية تجمع بين أرقى مستويات التطور والتصميم والحرفية.

وينسجم شوبا سكاي باركس مع فلسفة "فن التفاصيل" المميزة لشوبا العقارية، ليعكس أدق معاني الفخامة العصرية بفضل هيكله المعماري الفريد القائم على الخطوط المستقيمة، والتي تُبرز جوانبه الجمالية الأنيقة وتصاميمه الأصيلة. وينقسم البرج إلى خمسة أبراج فرعية تندمج مع بعضها بانسيابية لتشكّل الهيكل الرئيسي، وتتميز بواجهات زجاجية وشرفات مدمجة ومتناسقة بحرفية عالية، لتضفي طابعًا يتسم بالانسيابية والأناقة في آن واحد. وعلى المستوى الداخلي، تتألق كلُّ وحدة سكنية بالتصاميم الفسيحة واللمسات الفاخرة والشرفات الواسعة التي توفر إطلالات بانورامية على شارع الشيخ زايد ونخلة جميرا والخليج العربي. ويعكس شوبا سكاي باركس مفهوم التطوير العمودي، حيث يجمع بسلاسة بين أسلوب الحياة العصرية ومزايا المجتمع والترفيه في وجهة واحدة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يعكس شوبا سكاي باركس التزامنا الراسخ برسم مستقبل الحياة الحضرية في دبي، ويؤكد على تميّز شوبا واهتمامها بأدق التفاصيل، مع حرصها على تطوير مشاريع بتصاميم استثنائية ومرافق عالية الجودة في قلب دبي. ومع إطلاق هذا المشروع، نواصل في شوبا العقارية طرح معايير غير مسبوقة للفخامة والابتكار في دبي".

وتُعد مساحات "سكاي باركس" التخصصية الأربعة أبرز مزايا المشروع الجديد، حيث تقع كلّ منها على امتداد ستة طوابق، لتُقدم مستويات غير مسبوقة من خيارات الترفيه والعافية والتجارب الداخلية والخارجية على ارتفاع مئات الأمتار.

وتشمل هذه المساحات "أدفنتشر زون سكاي باركس" التي تضم مناطق ألعاب مخصصة للعائلات وملاعب للبادل، و"أكتيف لايف سكاي باركس" التي تحتضن مسارات للياقة البدنية وتراسات للصحة والعافية، إلى جانب "لاش لايف سكاي باركس" المميزة بحدائق الاسترخاء ومسارات التأمل والأجنحة الزجاجية، والتي يوفر كل منها ملاذًا استثنائيًا في سماء دبي. وبدورها، تقع "لاكس لايف سكاي باركس" على ارتفاع حوالي 350 مترًا، وتضم حوض سباحة متماهيًا مع الأفق وتراسًا فاخرًا مزودًا بالأسرّة العائمة، ليُحول الوجهة الترفيهية إلى تجربة راقية لا تُنسى.

وبفضل موقعه المثالي على شارع الشيخ زايد، الذي يمثّل الشريان الرئيسي لدبي، يضمن شوبا سكاي باركس وصولًا سهلًا إلى أهم الوجهات في المدينة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري، وحي دبي للتصميم، ودبي مارينا، وجميرا، ويوفر للسكان أسلوب حياة يضمن أعلى مستويات الراحة، مع تعزيز قيمة الاستثمار على المدى البعيد.

وتعزز شوبا العقارية من خلال هذا المشروع الجديد سجلها الحافل بالإنجازات والتميّز، وتؤكد تمسكها بإرثها القائم على الابتكار والحرفية العالية، بينما تواصل رحلتها لإرساء معايير جديدة للعقارات الفاخرة في دبي.

نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أربعة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

