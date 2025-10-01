التعاون يدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال التوطين والاستدامة والابتكار

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بترا للصناعات الهندسية الرائدة في تصنيع معدات تكييف الهواء والتهوية والتدفئة، وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق خط جديد من وحدات تبريد عالية الكفاءة التي تعمل بالهواء Chillers ، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مراكز البيانات في المملكة بما يساهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وهو ما يعكس التزام شنايدر إلكتريك بتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، ودعم رؤية 2030.

تم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض، وقد قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك في المملكة وباكستان واليمن والبحرين، والمهندس سمير حامد، المدير العام لشركة بترا للصناعات الهندسية – السعودية، لتجسّد الشراكة الجديدة توافق جهود شنايدر إلكتريك مع الأهداف الوطنية في مجال التوطين، والاستدامة، وتنمية المواهب بالمملكة.

تجمع هذه الشراكة بين التكنولوجيا العالمية والتصنيع المحلي، حيث تم تصميم المبردات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمراكز البيانات في جميع ظروف التشغيل، وتوفير أداء قوي وموثوقية عالية تتكيف مع مناخ المنطقة، وتتولى شركة بترا للصناعات الهندسية التصنيع في مصنعها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويُسهم التصنيع المحلي لهذه المبردات، في تسريع وتيرة إنشاء مراكز البيانات وتوفير قطع الغيار والدعم الفني بشكل أسرع، وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة لتأكيد مكانة شنايدر إلكتريك كشريك تكنولوجي أساسي لسوق مراكز البيانات في المملكة، في الوقت الذي ارتفعت فيه سعة مراكز البيانات في المملكة مسجلة نمواً بـنسبة 42% مقارنة بـ العام 2023، لتضاعف المملكة فرصها لاستضافة مثل هذه المراكز لكي تصبح مركزاً للذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على الشراكة، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك في المملكة وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً: "الشراكة مع بترا للصناعات الهندسية خطوة استراتيجية لترسيخ ريادة شنايدر إلكتريك كمزود التكنولوجيا الأول لسوق مراكز البيانات المحلية، من خلال الجمع بين ابتكاراتنا العالمية ومرونة التصنيع المحلي. كوننا شركة عالمية ذات طبع محلي، ندرك احتياجات السوق المحلي حيث قمنا بتصميم خط المبردات الجديد ليتماشى مع المتطلبات الصارمة لمراكز البيانات الحديثة، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المناخ وما تتطلبه من حلول تبرد متخصصة لضمان أعلى معدلات الاعتمادية والكفاءة". وأضاف " متحمسون لتقديم تقنياتنا المتقدمة في مجال التبريد إلى السوق السعودي الذي يشهد نمواً هائلاً، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا لتقديم حلول مبتكرة تدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة وتحفّز تنويع الاقتصاد وتدفع عجلة التحول والاستدامة."

من جانبه، قال المهندس سمير حامد، المدير العام لشركة بترا للصناعات الهندسية – السعودية" : فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شنايدر إلكتريك، والتي تعكس التزامنا الراسخ بالابتكار ودعم جهود التوطين في المملكة، فمن خلال مصنعنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يُعدّ ركيزة أساسية لجهودنا التصنيعية، نهدف إلى المساهمة بفعالية في تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتقدمة لمراكز البيانات". وأضاف " هذه الشراكة تفتح لنا آفاقًا واسعة للمشاركة في المشروعات الضخمة المقبلة، وتؤكد التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وبناء مستقبل رقمي مستدام."

يأتي توقيع هذه الشراكة في وقت يشهد فيه سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق، مدعومًا بالتوجه الوطني نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. فقد صنّفت المملكة ضمن أبرز الاقتصادات الناشئة عالميًا في جاهزيتها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة "بوسطن كونسلتنج جروب" (BCG). ويعكس هذا التقييم الإيجابي الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية الرقمية، حيث بدأت شركات كبرى مثل "هيوماين" العمل على إنشاء مراكز بيانات متقدمة.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في الرياض على مدار يومي 24 و25 سبتمبر 2025، تحت شعار "خلق أثر إيجابي اليوم من أجل مستقبل أفضل: بناء مستقبل مستدام للسعودية"، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين، والخبراء، ورواد الأعمال من المنطقة والعالم، وذلك بحضور رفيع المستوى، يشمل ممثلين عن وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الطاقة، وركزت القمة على حلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تنمو في المملكة بنسبة 37% سنويًا حتى عام 2027، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعدل العالمي البالغ 15%، وتُعد القمة منصة استراتيجية لتعزيز مكانة الرياض والمملكة كمركز إقليمي رائد في مجالي الاستدامة والتحول الرقمي.

وتُعد شركة بترا للصناعات الهندسية لاعبًا رئيسيًا في قطاع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، حيث تُصنف كواحدة من الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة. وتقدم بترا مجموعة واسعة من أجهزة التكييف التي تشمل المبردات المائية والمبردة بالهواء لتلبية احتياجات مختلف المشاريع، بدءًا من المباني التجارية وصولًا إلى المجمعات الصناعية الضخمة. وهذا التنوع في منتجاتها، والذي يتضمن ايضا الوحدات المركزية المجمعة والمنفصلة، ووحدات مناولة الهواء، يُمكّن الشركة من اختراق قطاعات سوقية متعددة وتقديم حلول شاملة تلبي كافة المتطلبات، وهو ما يتماشى تمامًا مع استراتيجية شنايدر إلكتريك في بناء شراكات قوية تدعم الابتكار والتوطين في الأسواق المحلية.

وتعمل شنايدر إلكتريك في السوق السعودي منذ أكثر من 44 عامًا، وتلتزم بدعم رؤية 2030 عبر تعزيز جهودها لتوطين الصناعة. وتنسجم استراتيجية الشركة مع أهداف المملكة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث تركز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). كما تدعم الشركة مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، التي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وتسريع رحلة المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.

