تمكين أكثر من 30 شريكًا محليًّا عبر برامج تدريب وشهادات متخصصة

التأكيد على العمل في إطار رؤية 2030 وأهداف المملكة في مجال الاستدامة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن مجموعة من المبادرات لتوسيع نطاق حلولها في مجال التنقل الكهربائي (eMobility)في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل إطلاقَ منتجاتٍ جديدة، وإبرامَ شراكات استراتيجية، وتنفيذ برامج تدريبية للقوى العاملة المحلية،. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الشركة الراسخ بدعم رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاستدامة، وتسريع انتقال المملكة نحو أنظمة نقلٍ أكثر نظافةً وذكاء.

وفي خطوة استراتيجية تُجسّد التزامها بتوفير حلول ومنتجات تكنولوجية تناسب احتياجات ومتطلبات السوق السعودي، أعلنت شنايدر إلكتريك عن إطلاق أحدث منتجاتها لشحن المركبات الكهربائية، وهماEVlink Pro DC 60 kW ، وSchneider Charge Pro.

ويُعد EVlink Pro DC 60 kW محطة شحنٍ سريعٍ من الجيل الجديد، مصممة لتتوافق مع المعايير الكهربائية السعودية، وتُوفّر حلًّا مرنًا ومستدامًا لمباني القطاعين التجاري والصناعي، والبنية التحتية العامة للشحن العام، بالإضافة إلى دعم عمليات أساطيل مركبات النقل المستقبلية. وقد تم تصميم الجهاز لتحقيق أعلى كفاءةٍ في استهلاك الطاقة وضمان استمرارية التشغيل، ممّا يُوفّر تجربةً سلسةً لكلٍّ من المستخدمين وفنيّي التركيب.

أمّا Schneider Charge Pro، فهو شاحن تجاري بقدرة شحن متوسطة (Level 2 AC)، صُمم ليتناسب مع المباني والوحدات السكنية، وتطبيقات شحن أساطيل الشركات في مواقعها. ويتميّز بمتانته وسهولة تركيبه، إلى جانب دمجه مزايا ذكية لإدارة الطاقة، ليضع معيارًا جديدًا في للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في القطاع التجاري.

تتماشى هذه المنتجات مع مستهدفات المملكة التي تسعى أن تكون 30% من جميع المركبات في مدينة الرياض كهربائية بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لخفض الانبعاثات في العاصمة بنسبة 50%.

ووفقاً لكود البناء الجديد الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يتعين تخصيص 5% من مواقف السيارات في المشاريع الجديدة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، في حين تشجع أطر المباني الخضراء مثل LEEDومستدام، على رفع النسبة إلى 10%.

وتقدم شنايدر إلكتريك من خلال منصتها المتكاملة EcoStruxure for eMobility حلولًا شاملة تغطي جميع المراحل وتوفر قيمة جاهزة للتشغيل، بدءًا من المنتجات المتصلة، وتطبيقات التحكم الميداني، وصولاً إلى خدمات الصيانة المستمرة. وتدعم هذه الحلول شبكة قوية من الشركاء المحليين المعتمدين وفريق خدمة داخلي متخصص، ما يمنح شنايدر إلكتريك موقعاً فريداً لقيادة الامتثال للمعايير المتطورة، ودعم المدن والشركات والأفراد في رحلتهم نحو أنظمة نقل أنظف وأكثر ذكاءً.

وفي هذا السياق، قال محمد ناجي، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع في السعودية، وباكستان، واليمن، والبحرين بشركة شنايدر إلكتريك: "يعد تمكين الكفاءات المحليّة الجوهر الأساسي لاستراتيجية شنايدر إلكتريك. نحن لا نقدم حلولاً عالمية فحسب، بل نبني منظومة محلية متكاملة تقود مستقبل التنقل الكهربائي في المملكة. بفضل أكثر من 100 متخصص وشبكة متنامية من الشركاء المحليين، نرسم الأسس لبنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية. كشريك للمملكة لأكثر من 44 عاماً، تلتزم شنايدر إلكتريك بدعم تحقيق رؤية 2030 من خلال تقنيات مستدامة تُحدث تحولاً في طريقة تنقلنا وعملنا وحياتنا".

وانطلاقًا من إيمانها بتمكين الشركاء المحليين، قامت شنايدر إلكتريك بتدريب أكثر من 30 متخصصًا من ضمن برنامج الشركاء المعتمدين في النقل الذكي (eMobility EcoXpert Partner Program)، مما زودهم بالأدوات والمعرفة التقنية اللازمة لتصميم وتركيب وصيانة أنظمة شحن المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى عدد من الشركاء الذين أتمّوا التدريب المتخصص في المبيعات وحلول التنقل الكهربائي.

كانت شنايدر إلكتريك من أوائلِ الشركاتِ التي حصلت على اعتماد رسمي من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمحفظة حلولها في مجالِ التنقل الكهربائي (eMobility). ويعكس هذا الاعتماد التزام الشركة بأعلى معايير الامتثال والسلامة والأداء، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الصارم في المملكة العربية السعودية.

ومع توقُّعِ نموِّ الاعتماد على التنقل الكهربائي عالميًّا بمقدار 15 ضعفًا بحلول عام 2040، تستثمر شنايدر إلكتريك اليومَ فيما سيحتاجه العالم والمملكة غدًا، وهو بنيةٌ تحتيّةٌ ذكيّةٌ، قابلةٌ للتوسّع، ومدعومةٌ بخبرات محلّية. ومن خلال توفير تجربة شحن ذكية وسلسة في كل مكان، من المنازل والمراكز التجارية، إلى مواقف الشركات ومراكزِ الخدمات اللوجستية، تقود شنايدر إلكتريك التقدُّم نحو مستقبلِ تنقُّلٍ خالٍ من الانبعاثات.

وتتوج هذا الجهود بحصول شركة شنايدر إلكتريك على جائزة "الريادة في تقنية شواحن المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية لعام 2025"، والتي قدّمتها منصة Solarabic خلال مؤتمر SunRise Arabia للطاقة النظيفة. ويُعد هذا التكريم محطةً بارزةً في مسيرة ابتكار الشركة في المنطقة، كما يُجسّد تقديرًا لريادتها في تقنيات الطاقة المتجددة.

تنطلق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في الرياض يومي 24 و25 سبتمبر تحت شعار "بناء مستقبل مستدام للسعودية"، مسلطة الضوء على حلول المركبات الكهربائية (eMobility) بين محاورها الرئيسية. تجمع القمة أكثر من 2000 مشارك من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الصناعة، وتشكل منصة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية في إدارة الطاقة، والاستدامة، ورفع كفاءة العمليات، بما يسرّع التحول في قطاع الطاقة ويفتح آفاق النمو المستدام. تشمل القمة جلسات متخصصة حول المباني الذكية، والبنية التحتية المرنة، والصناعات الذكية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

