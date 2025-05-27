بعد الإقبال الكبير الذي شهده البرج الأول، سيتم تخصيص البرج الجديد حصرياً لشقق سكنية تحمل علامة "باكارات" التجارية والتي يبلغ عددها 42 وحدة سكنية

يضم البرج الأول مساكن مفروشة تحمل علامة "باكارات" التجارية، إلى جانب فندق يضم 144 غرفة، وقد أسهم في نقل ملامح الأناقة الفريدة التي تتميّز بها الدار الفرنسية العريقة إلى دبي

طوّرت شركة "إتش آند إتش" المشروع، في حين تولّى "استوديو ليبسكيند" العالمي وضع التصاميم المعمارية المميزة، إلى جانب تصميمات داخلية من تنفيذ شركة "1508 لندن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شمال"، الشركة الاستثمارية الرائدة، عن إطلاق برج ثانٍ ضمن مشروع "فندق ومساكن باكارات دبي"، وذلك عقب الاقبال الكبير الذي شهده البرج الأول. ويضم البرج الجديد 42 وحدة سكنية بتصميم راقٍ يحمل توقيع "باكارات". ويجسد البرجان معايير الرقي والفخامة التي تتميّز بها علامة "باكارات" لتوفر للمشترين فرصة فريدة لامتلاك عقار يحمل هوية استثنائية في منطقة داون تاون دبي.

ويمثل "فندق ومساكن باكارات" في دبي فرصة نادرة للاستمتاع بأسلوب حياة يجسّد الحرفية العالية والإرث العريق، والفخامة المستدامة التي تنفرد بها علامة "بكارات". ومع العدد المحدود من فنادق ومساكن "باكارات" حول العالم، يُرسّخ هذا المشروع مكانته كوجهة رائدة ضمن فئته، لاسيّما في هذا السوق الذي يشهد توجّهًا متسارعًا من قبل نخبة العملاء نحو المساكن ذات العلامات التجارية الرفيعة، حيث يبرز هذا المشروع كعرض استثنائي يُحدّد معايير جديدة للحياة الراقية في دبي.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة "شمال": "مع إطلاق البرج الثاني، نُرسّخ التزامنا بتقديم تجارب سكنية عالمية المستوى في دبي. نحن واثقون أن هذا المشروع يشكل استثماراً طويل الأمد في الجودة والإرث العريق، ويجسّد قناعتنا الراسخة بابتكار بيئات معيشة استثنائية تُقدّم قيمة مستدامة للسكان وللمدينة على حد سواء. إن هذا المشروع يستمد تفرده من إرث "باكارات" العريق، وموقعه الاستثنائي، وتصميمه المدروس الذي يجعل منه علامة فارقة في مشهد المساكن الفاخرة في دبي".

وقد تم تطوير "فندق ومساكن باكارات" من قبل شركة "إتش آند إتش"، وتديره فنادق "ستاروود"، وقد صُمّم ليكون عالمًا فريداً يجمع بين الجمال والهيبة، حيث يلتقي سحر الحرفية الفرنسية برُقيّ المشهد العمراني المعاصر الذي تنفرد به دبي.

من جانبه، قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آند إتش": "يسرّنا التعاون مع شركة شمال في هذا المشروع الفريد الذي صمم انسجاماً مع أرقى معايير المعيشة الفاخرة. يُمثّل المشروع بوابة إلى عالم جديد تم فيه إعادة تصور مفهوم الحياة الفاخرة، حيث تم الاهتمام بالتفاصيل بدقة عالية بدايةً من مساحات الاستجمام والإطلالات الخلابة، وصولاً إلى الحرفية العالية والطابع المعماري الفريد".

ويتميّز التصميم المعماري، الذي وضعه "استوديو ليبسكيند"، بتفاصيل جريئة وواجهات زجاجية مائلة تعكس بريق أحجار الكريستال المصقول بدقة، في إشارة معمارية إلى التراث العريق لعلامة "باكارات" الممتد لأكثر من 260 عامًا. أما التصميمات الداخلية، التي أبدعتها شركة "1508 لندن"، فتعكس رؤية العلامة للأناقة العصرية من خلال مساحات نابضة بالحيوية وفخامة متزنة، تتجلّى في ردهات الاستقبال الرخامية الفاخرة وصولًا إلى أدق التفاصيل المصمّمة بعناية والتي تجسد ذوق "باكارات" المتفرد.

وتستوحي الأبراج تصميمها المعماري من أحجار الكريستال المصقولة بدقة، ويتوقع أن تُشكّل إضافة لافتة إلى أفق دبي الساحر، حيث تحتضن فندق "باكارات" الأسطوري، إلى جانب شقق سكنية مميزة هي "لو روج" و"لو نوار".

وشكل البرج الأول انطلاقة علامة "باكارات" في دبي، حيث قدم فندق "باكارات" الشهير إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية المفروشة بالكامل التي حملت اسم "لو روج". وتضم هذه الوحدات شققاً تتراوح بين غرفتي نوم وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة بخمس غرف نوم، والتي تطغى عليها تفاصيل اللون الأحمر الفاخر المميز لعلامة "باكارات"، وهو اللون الذي يجسد هوية الدار الفرنسية، ويشكّل مصدر إلهام اسم البرج.

أما البرج الثاني، الذي تم إطلاقه حديثاً والمخصّص حصرياً للشقق السكنية الفاخرة، شقق "لو نوار". وتتميّز "لو نوار" بعروضها السكنية المميزة، حيث تضم شققاً بثلاث وأربع غرف نوم، تتمتع لمسات تصميمية عصرية صُممت لتجذب الملاك الباحثين عن أقصى درجات الرقي والتميّز. ويستمتع السكان بتجربة متكاملة تشمل مسبح "إنفينيتي" بإطلالة خلابة، وصالة خاصة مزوّدة بمناطق للاجتماعات، ومنطقة مخصّصة لألعاب الأطفال، واستوديوهات للياقة البدنية واليوغا مع غرفة للعلاجات الصحية، إضافة إلى مطاعم متخصصة ومتاجر راقية. ويمتد البرج على 24 طابقاً، ويضم عناصر وإبداعات نادرة لا تتوفر إلا ضمن مجموعة "باكارات" الفاخرة.

وقال لورانس نيكولاس، الرئيس التنفيذي لشركة "باكارات": "يمثّل إطلاق البرج الثاني خطوة طموحة جديدة تترجم روح "باكارات"، بما تحمله من أناقة وحرفية استثنائية، إلى مشهد دبي العمراني. فهذا البرج لا يقدّم مجرّد مساكن، بل يفتح الباب أمام تجربة متكاملة تعبّر عن فن المعيشة الراقية".

وسيحظى سكان كلا البرجين بامتيازات راقية وأسلوب حياة غني بتجارب حصرية، حيث سيتم تلبية جميع احتياجاتهم على يد خبراء في فن الضيافة، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى فندق "باكارات" الشهير، الذي يضم صالات أنيقة ومطاعم متخصصة ومرافق صحية متكاملة.

وقال راول ليال، الرئيس التنفيذي لفنادق "ستاروود": تجسد فنادق ومساكن باكارات دبي الفخامة العصرية بما تحمله من رقي في التصميم ودفء في التفاصيل. ويقوم المفهوم السكني على تقديم تجربة متكاملة تعزز من العلاقة بين السكان والعلامة التجارية، من خلال معايير ضيافة دقيقة عبر عن روح "باكارات". وتعتبر خدمات المساكن امتداداً طبيعياً لإرث العلامة، من حيث مستوى التخصيص والعناية بالتفاصيل ضمن بيئة تنبض بالأناقة والخصوصية".

ينضم هذا المشروع المميز في دبي إلى مشروع "باكارات" الشهير في نيويورك، على أن يبدأ باستقبال السكان والضيوف اعتبارًا من عام 2026. ويجسّد هذا المشروع التقاء التقاليد الفرنسية العريقة بالطموح الإماراتي المتجدد، ليقدّم تجربة معيشية متكاملة تمتاز بالحس الجمالي والراحة والتفاصيل المميزة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.baccaratresidencesdubai.com

معلومات عن شمال

تأسست شمال في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالمياً. shamal.com

معلومات عن "بكارات للفنادق والمنتجعات"

تأسست "بكارات للفنادق والمنتجعات في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة "بكارات كريستال" التي يزيد عمرها عن 250 عامًا. يقع الفندق على امتداد شارع متحف الفن الحديث وعلى بعد خطوات من سوق" فيفث أفينيو" الشهير ويضم 114 غرفة وجناحًا مجهزة وفق أعلى معايير الفخامة لتقديم تجربة تثري الحواس عبر الاهتمام بجميع التفاصيل الحرفية. لطالما كان اسم "بكارات" رديفًا للملوك والملكات والسلاطين والقياصرة والأباطرة ونجوم العصر الحديث، وإن كل غرض فيه يتميز بالأناقة والأصالة، ويستخدم وسط أفخم الحفلات والاحتفالات. تحتفي علامة "بكارات" بالثقافة المعاصرة، بينما تحافظ على تاريخها العريق. وقد حاز فندق "بكارات نيويورك" على جوائز فئة الخمس نجوم من فوربس، وعلى جائزة الماسات الخمس من جمعية السيارات الأمريكية (AAA). تمتلك العلامة التجارية حاليًا مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض (هيئة تطوير بوابة الدرعية). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.baccarathotels.com.

نبذة عن إتش آند إتش

تأسّست شركة "إتش آند إتش" في عام 2027، وسرعان ما رسّخت مكانتها كإحدى الجهات البارزة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول والاستثمار العقاري في دبي، من خلال محفظة مشاريع تشهد نمواً متسارعاً وتُجسّد مفهوماً عصرياً للحياة الراقية. تتخصّص الشركة في تطوير مشاريع عقارية متكاملة وجاهزة للسكن، مصمّمة حسب الطلب، ومرتكزة على معايير استثنائية في الجودة والتصميم المعماري المعاصر، بما يعكس رؤيتها في إعادة تعريف أنماط المعيشة في المدينة.

وتتجلّى بصمة "إتش آند إتش" في عدد من أبرز المشاريع العمرانية في دبي، بما في ذلك سلسلة مشاريع "إيدن هاوس"، التي تعبّر عن التزام الشركة بأعلى مستويات التميّز في البناء. كما يُعد كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش، شاهدين على قدرة الشركة في تقديم تجارب ضيافة فاخرة تتماشى مع تطلعات السوق الرفيع. تضم الشركة ثلاث وحدات متكاملة هي: "إتش آند إتش للتطوير"، و"إتش آند إتش للعقارات"، و"إتش آند إتش للتصميم الداخلي"، حيث يعمل كل قسم منها على تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات رفيعة المستوى. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.h-h.ae

نبذة عن فنادق ستاروود

فنادق ستاروود هي الذراع المتخصصة في إدارة العلامات الفندقية التابعة لشركة "ستاروود كابيتال جروب"، شركة الاستثمار العالمية الخاصة. وتُعد فنادق ستاروود منصة رائدة للعلامات الفندقية المعاصرة التي تجمع بين الفخامة والاستدامة والطابع المحلي المميز. تتولى الشركة إدارة علامة فنادق (1 Hotels) المستوحاة من الطبيعة، والتي انطلقت عام 2015 بعقارات متميزة في ساوث بيتش (ميامي) ومانهاتن، وتوسعت لتشمل وجهات بارزة مثل جسر بروكلين (نيويورك)، وويست هوليوود (لوس أنجلوس)، وسانيا (الصين)، وتورنتو، وسان فرانسيسكو، وناشفيل، وخليج هانالي (كاواي)، وأحدث فنادقها في سياتل، إضافة إلى فندق مايفير في لندن كأول حضور أوروبي للعلامة. كما يجري العمل على مشاريع جديدة في كابو سان لوكاس، باريس، إيلوندا هيلز (كريت)، أوستن، كوبنهاغن، الرياض، ملبورن، وسان ميغيل دي الليندي. كما تدير الشركة فنادق ومنتجعات باكارات، العلامة الفاخرة التي انطلقت في نيويورك عام 2015، والتي تضم مشاريع قيد التطوير في ميامي (بريكل)، روما، فلورنسا، دبي، الرياض، وجزر المالديف. أما علامة فنادق تري هاوس، فقد ظهرت لأول مرة في لندن عام 2019، وتوسعت إلى مانشستر ووادي السيليكون، مع خطط مستقبلية لافتتاح فنادق في ميامي، أديلايد، والرياض. بفضل خبرتها العميقة في مجالات التسويق والتصميم والتشغيل والتقنيات الفندقية، تواصل فنادق ستاروود دفع حدود الابتكار والتميّز، مُرسخة مكانتها كقوة محركة لعدد من أكثر العلامات الفندقية تميزًا وتقدّماً على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.starwoodhotels.com

-انتهى-

#بياناتشركات