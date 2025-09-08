مسقط، في خطوة رائدة نحو تعزيز التنقل المستدام في سلطنة عُمان، أطلقت شفروليه عُمان السيارة الكهربائية الجديدة كليًا "سبارك"، التي تعيد تعريف مفهوم السيارات الكهربائية من حيث العملية والأداء والتخصيص، بسعر تنافسي يفتح الباب أمام السائقين العُمانيين لاعتماد وسائل تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة.

الأمر اللافت في "سبارك" هو أنها تزيل العائق الأكبر أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهو ارتفاع التكلفة، مما يمنح الأفراد والشركات فرصة الانتقال إلى عالم القيادة الكهربائية بسهولة وثقة. تجمع السيارة بين مدى قيادة موسّع، وتقنيات متقدمة، وتصميم قابل للتخصيص يلائم مختلف الأذواق والاحتياجات اليومية.

أداء يعكس احتياجاتك اليومية بكفاءة وذكاء

تعتمد "سبارك" على بطارية ليثيوم أيون سعة 42 كيلوواط/ ساعة بتبريد سائل، توفّر مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار (NEDC)، مع نظام دفع أمامي يضمن تجربة قيادة انسيابية وتحكمًا مثاليًا داخل المدن وعلى الطرقات الطويلة.

يمكن للسائق تخصيص تجربة القيادة عبر ثلاثة أوضاع لاسترجاع الطاقة (رياضي، عادي، واقتصادي) تعزز من كفاءة القيادة بما يتماشى مع ظروف الطريق وأسلوب القيادة الشخصي.

شحن مريح يناسب نمط حياتك

توفر "سبارك" حلول شحن مرنة ومتكاملة:

شاحن محمول بقدرة 2.5 كيلوواط يشحن السيارة بالكامل في غضون 16.5 ساعة.

شاحن جداري منزلي بقدرة 7 كيلوواط يحقق الشحن الكامل في 7 ساعات فقط.

أما عبر محطات الشحن العامة، يمكن للشحن السريع إضافة 50 كيلومترًا من المدى في 10 دقائق فقط، مع وصول نسبة الشحن إلى 80% خلال 35 دقيقة .

تصميم أنيق من الداخل والخارج

تمتاز "سبارك" بتصميم خارجي عصري، ومقصورة داخلية مدروسة تجمع بين الفخامة والعملية، وتضم:

• مصابيح LED أمامية وخلفية، ومقاعد بتنجيد جلدي صناعي، وسقف بانورامي يمنح شعوراً بالرحابة

• شاشة لمس قياس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay® وAndroid Auto™

• نظام كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، مثبت سرعة، وحزمة أنظمة أمان متقدمة

• مساحة تخزين أمامية (FRUNK) لتعزيز الاستخدام العملي للمساحة

سيارة تعبّر عن شخصيتك

تتيح "سبارك" خيارات واسعة من الإكسسوارات التي تمنحك حرية تخصيص السيارة بما يتناسب مع أسلوبك الخاص، سواء كنت من محبي المغامرات أو الألعاب أو البيئة أو الثقافة الشعبية، جميع هذه الإضافات متوفرة حصريًا في صالات عرض شفروليه.

ضمان يمنحك راحة البال

• ضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160,000 كم (أيهما يأتي أولًا)

• ضمان شامل للسيارة لمدة 3 سنوات

• شاحن ABB جداري منزلي بقدرة 7 كيلوواط مشمول مع السيارة عند الشراء

وفي تعليقه على إطلاق السيارة، قال أحد ممثلي شفروليه أو تي إي: "تجسد سبارك رؤيتنا نحو سيارات كهربائية ذكية، عملية، وفي متناول الجميع. لقد صممت لتقدم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الأداء الموثوق، والتقنيات المتطورة، والسعر المناسب للسوق العُماني."

تفضل بزيارتنا

"سبارك" متوفرة الآن في صالات عرض شفروليه عُمان في السيب، بركاء، صحار، نزوى، وصلالة. زورونا لاكتشاف مميزات السيارة وتجربة قيادتها بنفسك، وللتعرّف على خيارات التخصيص المصمّمة خصيصاً لك.

نبذة عن شفروليه

شفروليه هي علامة تجارية تابعة لجنرال موتورز، تتميز بتاريخ عريق من الابتكار والتفوق الهندسي، مع التزام دائم بتقديم سيارات عصرية تجمع بين الأداء القوي، والتقنيات الذكية، وأعلى معايير السلامة لتلبية تطلعات السائقين حول العالم.

-انتهى-

