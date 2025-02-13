دبي، الإمارات العربية المتحدة – انضمت شركة الحكمة للأدوية البيطرية، الموزع الحصري لمنتجات GAIN Equine Nutrition في الإمارات، إلى جهود دعم قطاع الفروسية المتنامي في الدولة. وتجلّى ذلك في رعاية الشركة الإيرلندية العريقة، التي تمتد خبرتها لأكثر من أربعة عقود، للسباق الثالث من GAIN Equine International Stakes وتقديمها لجائزة أفضل مظهر في مضمار جبل علي في دبي.

تأسست "جين" في عام 1983، وهي توفر منتجات تغذية عالية الجودة لكافة قطاعات الفروسية، بما في ذلك سباقات الخيل، والتربية، وركوب الخيل الترفيهي، ورياضات الفروسية التنافسية. كما تسعى GAIN لتعزيز الوعي بعلامتها التجارية وزيادة التفاعل داخل الصناعة من خلال مبادرات مثل جائزة السُيّاس ("Groom’s Prize")، التي تكرّم الأفراد الذين يعملون بجد خلف الكواليس.

واستنادًا إلى الشغف بسباقات الخيل في مضمار جبل علي والفعاليات الحماسية، يأتي تعاون "جين" والحكمة لدعم قطاع الفروسية وتسليط الضوء على مساهمتهما في مجتمع السباقات والفروسية.

الدكتورة لينا بنشي، المدير العام لشركة الحكمة للأدوية البيطرية، علّقت قائلة:

"نحن جزء من قطاع الفروسية والطب البيطري منذ عام 2005، ونفخر بكوننا في قلب مجتمع السباقات والفروسية. نحن ملتزمون بلعب دور رئيسي في قطاع الرعاية الحيوانية، من خلال دعم المؤسسات الحكومية والخاصة والتجارية والإسطبلات المرموقة. ومن خلال شركة الحكمة البيطرية، نوفر منتجات عالية الجودة، بدءًا من الحلول الطبية والمكملات الغذائية وصولًا إلى مجموعة واسعة من الأعلاف الحيوانية، مع التزام قوي بالإنتاجية. سنواصل رفع معايير الرعاية والعناية الحيوانية في الإمارات عبر توفير أفضل الحلول البيطرية العملية."

إيون سوليفان، مستشار التصدير لشركة "جين"، صرّح قائلاً:

"يشرفنا العمل مع الحكمة البيطرية، الشركة التي تشاركنا شغفنا بالتميز في رعاية الخيول والعناية بها. يتيح لنا هذا التعاون دعم النجاح المستمر لخيول السباق والفرق المخلصة التي تعتني بها، بالإضافة إلى تقديم حلولنا الغذائية المتميزة إلى قطاع السباقات والفروسية المتنامي في الإمارات."

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