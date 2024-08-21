دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هاي تك سيرفيسيز الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية، والتي تعد جزءاً من مجموعة "فارنك"، عن نجاحها بالحصول على العديد من العقود المرموقة لتقديم حلول إدارة المرافق المتطورة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتتميز "هاي تك" بحلولها المتقدمة القائمة على التكنولوجيا لإدارة المرافق مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وتعمل الشركة على تحسين أداء المرافق ودعم الأهداف الاستراتيجية للعملاء عبر قطاعات صناعية متنوعة.

ويعكس نجاح الشركة بتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والشركات السعودية مثل مجموعة سفاري ومجموعة أومني لإدارة المرافق، التزامها بدعم أهداف التنمية في المملكة في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والحفاظ على التراث الثقافي.

وتشمل الشراكة الموسعة لشركة "هاي تك" مع مجموعة سفاري التي يوجد مقرها في الرياض وتركز على إدارة المرافق والبناء، عدة مشاريع رئيسية مثل تشغيل وصيانة مركز رعاية الأعصاب والصدمات في جدة (NTTC) والذي يضم 176 سريراً ويتخصص في طب وجراحة الأعصاب.

وبهذا السياق، قالت جافيريا إيجاز المدير الإداري لشركة هاي تك سيرفيسيز: "يتمثل دور هايتك في ضمان التشغيل السلس لهذا المرفق الصحي الحيوي، وسيتم توظيف حل (CAFMTEK) الخاص بنا لرقمنة أوامر العمل والصيانة وإدارة الأصول وتلبية مختلف الاحتياجات المحددة بما يوفر أفضل مستويات التكامل في كافة العمليات".

كما ستركز شركة "هاي تك" على توظيف حلولها لتحسين عمليات مستشفى الملك عبد الله التخصصي لطب الأطفال في جدة، مع التركيز على راحة المرضى وسلامتهم. وتضم هذه المنشأة الصحية 600 سرير وهو أول مستشفى في المملكة وأكثرها تقدماً في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال.

كما وقعت مجموعة أومني لإدارة المرافق عقداً لمدة ثلاث سنوات مع شركة "هاي تك" للاستفادة من حلولها المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة لعدد من المؤسسات مثل جامعة الأمير محمد بن فهد (PMU) وهي جامعة خاصة غير ربحية في الخبر، وبما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية إيجابية.

وحول هذه الشراكة، قال سابيث ساسيكومار رئيس إدارة المرافق في مجموعة أومني: "تسهم حلول هاي تك في معالجة مختلف التحديات التي يواجهها العديد من عملائنا في مجال إدارة المرافق من خلال توفير حل متكامل يربط ويتتبع ويراقب أصول المبنى، ويوفر البيانات المطلوبة في الوقت الفعلي".

وأضاف بالقول: "من خلال ربط أصول المبنى ونقاط البيانات باستخدام منصات مرنة وقابلة للتطوير وتحليلية، يمكن أيضاً إدارة الحل القائم على SAAS من نقطة مركزية واحدة، باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني (BMS) والسحابة والتعلم الآلي (ML) وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويسهم ذلك بتقديم نظرة عامة وشاملة على جميع أنظمة المرافق الحيوية، والتي يمكن أن تقلل من تكاليف القوى العاملة التقليدية بنسبة تصل إلى 17٪ وتعزز دورات حياة الأصول من خلال رقمنة تقديم خدمات إدارة المرافق".

كما تم تكليف شركة "هاي تك" بالحفاظ على البنية التحتية لمنطقة الدرعية التاريخية بالرياض، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويتضمن نطاق هذا العقد الممتد لثلاث سنوات إدارة العقود وسير العمل وخطط العمل واتفاقيات مستوى الخدمة لإدارة المخزون ومؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير.

وقالت جافيريا إيجاز: "كانت إدارة منطقة الدرعية تبحث عن نظام رقمي فعال لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وزيادة الامتثال والسلامة مع قابلية التوسع والمرونة. وقد نجحت هاي تك بتلبية هذه المتطلبات"، وأضافت: "لا تمثل هذه العقود نمواً تجارياً كبيراً فحسب، بل تؤكد أيضاً على التزامنا بدعم أهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.

وللمزيد من المعلومات حول شركة "هاي تك"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hitekservices.com

نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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