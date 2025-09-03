الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قسم مبيعات المشاريع الحصرية، عن تكليفها بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع جزيرة شا ريزيدنسز الإمارات، أول جزيرة خاصة في العالم تركز على أنماط الحياة الصحية والحفاظ على الشباب.

ويجمع المشروع المبتكر بين الوحدات السكنية الخاصة الاستثنائية وخدمات الضيافة من فئة السبع نجوم، مع وصول إلى خدمات الصحة والرفاهية عالمية المستوى في عيادة شا الإمارات.

ويقع مشروع جزيرة شا ريزيدنسز الإمارات على ساحل الإمارات الساحر، وتتولى تنفيذه شركة إمكان العقارية الشهيرة. وتوفر الجزيرة نمط حياة جديد يركز على الصحة والرفاهية والحفاظ على الشباب، لإضفاء مزيد من الحيوية والنشاط على الحياة.

وتمتلك عيادات شا، الرائدة عالمياً في مجال الصحة والحفاظ على الشباب، مجموعة من المنتجعات الحائزة على جوائز في إسبانيا والمكسيك، وأسهمت منذ عام 2008 في تغيير حياة أكثر من 70 ألف ضيفاً من خلال توفير مزيج من أحدث الممارسات الطبية والعلاجات الطبيعية، لترسخ مكانتها بوصفها الوجهة الرائدة في هذا المجال.

ويأتي مشروع جزيرة شا ريزيدنسز الإمارات في إطار تطوير هذا النهج، حيث يتيح امتلاك منزل خاص في جزيرة الجرف الجميلة، والتي تقع بين دبي وأبوظبي، وتتميز ببنية تحتية متطورة من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك مرسَييْن مجهزين لاستقبال اليخوت والقوارب.

ويتولى قسم مبيعات المشاريع الحصرية في نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة بيع هذه الوحدات الفريدة والحصرية، بإشراف مايكل هانسن، الشريك ورئيس قسم مبيعات المشاريع الحصرية.

وتتضمن هذه المرحلة توفير 51 شقة فاخرة ومستدامة تضم من 1 إلى 4 غرف نوم، إضافة لمجموعة من الفلل في ثلاث خيارات للتصميم، بما فيها 19 فيلا جاردن و67 فيلا بيتش وشورلاين، وكل منها مستوحى من الجمال الطبيعي لجزيرة الجرف. وتتميز فلل شورلاين بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ مع أرصفة خاصة، مما يوفر تجربة معيشة لا مثيل لها، وتضم من 4 إلى 6 غرف نوم مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والخصوصية. وتقع فلل جاردن وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم من 5 إلى 6 غرف نوم، إضافة لتراس واسع مع حوض سباحة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي التواصل مع الطبيعة.

ويتمحور تصميم المشروع حول أنماط الحياة الصحية، حيث تم تجهيز الوحدات السكنية بأنظمة تنقية متطورة لتحسين جودة الهواء الداخلي، مع استخدام مواد طبيعية في بنائها مثل الخشب والحجر، بالإضافة إلى الإضاءة الديناميكية التي تساعد على تنظيم دورتي النوم والاستيقاظ. وتكتمل هذه المواصفات الاستثنائية مع اعتماد أرفع مستويات التشطيب لخلق بيئة معيشية استثنائية.

ويحظى السكان بوصول سلس إلى مجموعة عالمية المستوى من خدمات وعلاجات عيادات شا في مجال الصحة والحفاظ على الشباب، بإشراف نخبة من الأطباء والممارسين والطهاة، فضلاً عن المناظر الطبيعية الجميلة ووسائل الراحة المتطورة. ويمكن للسكان أيضاً الارتقاء بمستوى صحتهم البدنية في جناح الحركة ودورة العلاج بالماء، والاستمتاع بالمأكولات العضوية المحضرة من مكونات طازجة والتي يشرف عليها طهاة مشهورون في جناح التغذية الصحية، أو التركيز على الصحة الذهنية والنفسية في جناح العقل والجسم.

وقال مايكل هانسن، الشريك ورئيس قسم مبيعات المشاريع الحصرية: "يمثل هذا المشروع فرصة فريدة لتعزيز النمو الشخصي والحفاظ على الشباب وإثراء الحياة، فهو يراعي أدق التفاصيل في جميع الجوانب، بدءاً من المفهوم الملهم ووصولاً إلى التنفيذ. ويجمع المشروع بين أرقى مستويات الهندسة المعمارية والتصاميم الاستثنائية وأنماط الحياة الخاصة وموقع الجزيرة المميز والزاخر بالتاريخ، فضلاً عن التناغم مع الطبيعة وإمكانية الوصول بسهولة إلى أبوظبي ودبي وغيرها من المدن العالمية".

ومن جانبه، قال سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية: "يمثل مشروع جزيرة شا رزيدنسز الإمارات خطوة مهمة في رؤيتنا لترسيخ مكانة الجرف كمركز عالمي للصحة والحفاظ على الشباب. ونعمل على تحويل مفهوم فريد يجمع بين الصحة القائمة على العلم والحياة الراقية، إلى واقع ملموس، مما يوفر للسكان نمط حياة شاملاً يتيح لهم خيارات العيش الهادف وسط المناظر الطبيعية الخلابة. كما يعزز هذا الإطلاق مكانة أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً، بوصفها وجهة رائدة للسياحة الطبية وسياحة العافية. ومع توجه قطاع العافية العالمي، الذي تبلغ قيمته 7 تريليونات دولار أمريكي، نحو الصحة الوقائية والشاملة، وبفضل المستوى الرفيع للبنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى خبرة عيادات شا في برامج الحفاظ على الشباب المخصصة والتي تحظى بدعم حكومي كبير، يشكل هذا المشروع خياراً جذاباً لكل من الزوار الدوليين والسكان على حد سواء".

وبدوره، قال ألفريدو باتالر، الرئيس التنفيذي لعيادات شا الصحية ومجموعة إيه بي ليفينج: "بعد تغيير حياة أكثر من 70 ألف شخص من خلال عياداتنا المتخصصة في الحفاظ على الشباب، يسرنا أن ننقل فلسفة شا إلى الوحدات السكنية الخاصة للمرة الأولى، في قلب أول جزيرة في العالم مخصصة لأسلوب الحياة الصحية. وتم تصميم هذه المنازل لتعكس المستوى نفسه من الالتزام تجاه الصحة والحفاظ على الشباب والقدرات البشرية، مع الحفاظ على أسلوب عيادات شا الذي يتم تطبيقه من خلال برامج صحية وفق أعلى مستويات التخصيص. إن شراكتنا مع إمكان العقارية ونايت فرانك تحول هذه الرؤية الرائدة إلى واقع ملموس في المنطقة".

وتتميز منطقة الجرف بموقعها الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي، وقربها من المعالم الرئيسية ووسائل النقل الحيوية، بما في ذلك مطار زايد الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي وجزيرة السعديات، مما يوفر رحلات دولية يومية تضمن وصولاً سهلاً للسكان والضيوف على حد سواء، وسيتم قريباً ربط أبوظبي بدبي بخدمة مخصصة للقطار فائق السرعة من الاتحاد للقطارات، مما يوفر للسكان تجربة سفر فاخرة وسلسة في المدينتين على متن قطارات متطورة، فيما من المقرر تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية في عام 2027، مع أسعار تتراوح بين 9 ملايين و130 مليون درهم إماراتي.

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع قسم مبيعات المشاريع الحصرية في نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الموقع الإلكتروني:www.SHA-Emirates.ae

حول نايت فرانك:

نايت فرانك محدودة المسؤولية هي شركة مستقلة ورائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية. وتتخذ الشركة من لندن مقراً لها، وتمتلك حضوراً عالمياً مميزاً مع أكثر من 27 ألف موظف يتوزعون على أكثر من 740 مكتباً في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتقدم استشاراتها لكافة العملاء، بدءاً بالمالكين أو المشترين من الأفراد ووصولاً إلى كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري والتأجير. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة: www.knightfrank.com وتمتلك الشركة مجموعة من المكاتب في الشرق الأوسط تتوزع بشكل استراتيجي في العديد من الدول، مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ومصر، حيث لطالما تميزت بتقديم الخدمات العقارية السكنية والتجارية المتكاملة، بما فيها الدعم الخاص بالمعاملات والخدمات الاستشارية والإدارية، على مدار 16 عاماً. ويتمحور عمل الشركة حول الفهم العميق للتفاصيل الفريدة للأسواق المحلية، الذي يجتمع مع موارد الشركة العالمية لتقدم للعملاء حلولاً مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة. وتعمل نايت فرانك وفق رؤية واضحة قائمة على التميز والابتكار ووضع العملاء في صلب أولوياتها، لتقوم بدور يتجاوز مفهوم تقديم الخدمات الاستشارية التقليدية، وتتحول إلى الشريك الموثوق في قطاع العقارات، المستعد دائماً لدعم العملاء في مشاريعهم العقارية على اختلاف مستوياتها.

https://www.knightfrank.ae

حول إمكان العقارية:

إمكان هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي، وتمتلك محفظة تشمل 26 مشروعاً على امتداد قارتين. تعمل إمكان على ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم. وإمكان شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، وتعتمد مشاريع إمكان على منصة أبحاث فريدة من نوعها تقوم على استكشاف السلوكيات والأنماط الاجتماعية المتميزة لقطاعات معينة في السوق، بدءاً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة، بهدف صياغة ملفات مصممة حسب خصائص المستخدمين. ومن بين أبرز مشاريع إمكان هو المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويشمل قناة مائية بطول 9 كيلومترات داخل محمية طبيعية بين أبوظبي ودبي. ويستعد مشروع الجرف لترسيخ مكانته كوجهة عالمية للصحة واللياقة عند افتتاح شا الإمارات ريزدينسز في عام 2026، ليكون المركز الثالث ضمن شبكة مراكز شا العالمية بعد مركز شا في إسبانيا الحائز على جوائز عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشروع ميكرز ديستركت على الواجهة البحرية في جزيرة الريم في أبوظبي، بمساحة تبلغ 18.6 هكتار ويضم بيكسل، الذي يتألف من 7 أبراج سكنية. كما تشمل مشاريع إمكان المتميزة مشروع ندرة في جزيرة السعديات، وهو مجمع شاطئي فاخر؛ وحديقة الشيخة فاطمة، أول حديقة حضرية في العاصمة. وتزخر محفظة إمكان العالمية بمشاريع رئيسية في مصر والمغرب، بما في ذلك مشروع البروج الذي يمتد على مساحة 500 هكتار في مصر، ومركز لو كاروسيل التجاري الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على 800 IMKAN أو زيارة الموقع: www.imkan.ae

-انتهى-

#بياناتشركات