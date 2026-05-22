الرياض: زارت «شركة مُثل لخدمات الأعمال»، التابعة لشركة ريمات الرياض للتنمية – الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض – صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة، مُمثلةً بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الكحيمي، وبحضور عدد من مسؤولي أمانة منطقة الرياض وبلدية الخرج وشركة مُثل لخدمات الأعمال.

وجاءت الزيارة لاستعراض جهود شركة مُثل وأثر أعمالها في مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وتسليط الضوء على ما حققته الشركة من تطوير في الأعمال الرقابية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية.

واستعرضت شركة مُثل خلال اللقاء أبرز منجزاتها التشغيلية خلال عام 2025، والتي شملت تنفيذ أكثر من مليون زيارة رقابية، واستهداف أكثر من 170 ألف منشأة، بما يعكس دورها كشريك موثوق يدعم رفع كفاءة الأعمال وتعزيز الالتزام التنظيمي وسلامة وصحة المجتمع. كما تناول اللقاء توجهات شركة مُثل المستقبلية نحو تطوير نموذج رقابي أكثر تكاملًا، يرتكز على رفع الوعي وتعزيز امتثال المنشآت عبر حلول مبتكرة، تدعم ثقافة الامتثال وترتقي بجودة الخدمات.

وأوضح المهندس عبدالله الكحيمي أن شركة مُثل تعمل على تطوير نموذج حديث يرتكز على التوعية الاستباقية والامتثال الوقائي، إلى جانب توظيف الأنظمة الرقابية والتقنية لدعم تنفيذ الزيارات ورفع كفاءة الأعمال التشغيلية. وأضاف: “تواصل الشركة أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطوير حلول رقابية وتقنية أكثر تكاملًا واستدامة، تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الأعمال الرقابية.”

وتعكس هذه الزيارة التزام «شركة مُثل لخدمات الأعمال» بتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، ودعم تطوير الخدمات البلدية من خلال حلول تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحول في القطاع البلدي ورؤية المملكة 2030.

