لندن، المملكة المتحدة – أعلنت مجموعة شديد كابيتال عن إطلاق شركة Momentum Risk Solutions UK، وهي وكالة تأمين مفوّضة (MGA) تتّخذ من لندن مقرًّا لها. يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجيتها التوسّعية في أوروبا، ويشكل خطوة جديدة تعزّز الحضور الدولي للمجموعة وتوسّع نطاق أعمالها المتنوّعة.

تقدّم المجموعة باقة شاملة من خدمات التأمين والاستشارات عبر الخليج العربي، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وقد استثمرت خلال العام الماضي في تطوير عملياتها البريطانية، مستقطبة نخبة من الخبراء في قطاعات متخصصة، لا سيما المؤسسات المالية وأخطار العنف السياسي، لتعزيز فريق القيادة في Momentum Risk Solutions UK

وفي هذا السياق، علّق السيد إدوار طرابلسي، الرئيس التنفيذي لشركة Momentum Risk Solutions UK، قائلاً: "توسّعنا في لندن هو امتداد طبيعي لسنوات من الخبرة في أسواق معقّدة وسريعة التغيّر في الشرق الأوسط وأفريقيا. هذه الأسواق ساهمت في صقل قدراتنا، وتعزيز خبراتنا الفنية، ودفعنا لتصميم حلول مرنة وقادرة على التكيّف مع مختلف الأسواق. ومع توسّعنا في أوروبا، نحمل معنا هذه القدرة على التحرّك بثقة وسط الغموض والتقلّبات، مدعومين بشبكة إعادة تأمين أوسع تتيح لنا تقديم قيمة حقيقية في خطوط التأمين المتخصصة والمتقدّمة."

-انتهى-

