دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جهاز الرقابة المالية في دبي، وذلك خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" المُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في دبي.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي. ووقّعها عن الجانبين كلٌّ من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، وعامر علي القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرّقابة المالية في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "تترجم شراكتنا في مجالات الخدمات الرقمية المستدامة مع الجهات الحكومية الرائدة في دبي توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الامارات كنموذج عالمي لبناء اقتصاد رقمي متكامل يقوده الابتكار . ومن خلال "ديوا الرقمية"، نقود مسيرة الابتكار ونوفّر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تدعم العمليات الحكومية الذكية والآمنة والمستدامة".

وأضاف معالي الطاير: "تؤكد شراكتنا مع جهاز الرقابة المالية في دبي التزام شركة مورو بتمكين الجهات الحكومية عبر توفيرنا لبنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة وجاهزة للمستقبل والتي تدعم رؤية دبي في بناء مستقبل آمن ومستدام ومدعوم بالتكنولوجيا، ترتكز على مبادئ الشفافية والابتكار. وتهدف مذكرة التفاهم بين ’مورو‘ وجهاز الرقابة المالية إلى التعاون في محاور استراتيجية رئيسية تشمل خدمات الاستضافة المشتركة والحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة، والخدمات المُدارة والمهنية، إلى جانب التقنيات الناشئة والابتكار الرقمي. ويعزز هذا التعاون القدرات الرقمية ويدعم مسيرة التحول المستدام ضمن منظومة العمل الحكومي في دبي. كما تمثل هذه الشراكة محطة استراتيجية جديدة تواصل من خلالها ’ديوا الرقمية‘ تعزيز مرونة وكفاءة الحوكمة في الإمارة".

ومن جهته، قال سعادة عبد الرحمن الحارب: "يسرّنا تعزيز شراكتنا مع شركة مورو من خلال مذكرة التفاهم هذه التي تمهّد الطريق لاستكشاف حلول رقمية متقدمة ومبتكرة تُسهم في رفع كفاءتنا التشغيلية وتعزيز قدراتنا التقنية، بما يدعم رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة دبي الريادية في العالم في مجال البنية التحتية الرقمية المتقدمة والحوكمة الذكية".

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بين الجهتين بدفع مسيرة التحول الرقمي في دبي من خلال الابتكار والمرونة والحَوكمة المستندة إلى التكنولوجيا. ومن خلال الاستفادة من القدرات المتقدمة لشركة "مورو" في الخدمات المُدارة والبنية التحتية السحابية الآمنة، يرمي التعاون إلى بناء إطار رقمي مرن يُعزّز حماية البيانات والكفاءة التشغيلية والثقة الرقمية عبر الأنظمة الحكومية الحيوية.

-انتهى-

