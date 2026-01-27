المحرّق، مملكة البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن تعيين السيدة إيمان مرهون في منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي، لتتولى قيادة منظومة الاتصال في الشركة بما يشمل صياغة الرسائل الاستراتيجية وإدارة العلاقات الإعلامية وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المعنية دعمًا لعمليات المطار وخطط تطويره.

وتتمتع السيدة إيمان مرهون بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاتصال الاستراتيجي، تشمل الاتصال المؤسسي والعمل الصحفي. وقد شغلت سابقًا منصب مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة طيران الخليج، كما تولت المنصب ذاته في شركة مطار البحرين في فترة سابقة، وكانت قد شغلت مناصب متعددة في تلفزيون البحرين ووزارة الإعلام.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد محمد جناحي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لعمليات المطار في شركة مطار البحرين: "يسرنا الترحيب بالسيدة إيمان مرهون في شركة مطار البحرين"، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات ثرية اكتسبتها خلال فترة عملها مع مختلف الشركات التابعة لمجموعة طيران الخليج، إلى جانب إلمامها الواسع بقطاعي الطيران والإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: "يمثل هذا التعيين خطوة مهمة ضمن مسيرة تطور شركة مطار البحرين، كما يتماشى مع مساعينا الدؤوبة لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كبوابة المملكة الأولى إلى العالم. وبفضل معرفتها العميقة بالمطار وخبراتها الواسعة في مجال الاتصال، تتمتع السيدة إيمان مرهون بالمؤهلات اللازمة لقيادة منظومة الاتصال المؤسسي، لا سيّما في ظل دخول المطار مرحلة جديدة من النمو."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، السيد مارتن غاوس: "أظهرت السيدة إيمان مرهون قدرتها الفائقة على القيادة في مجال الاتصال المؤسسي طوال فترة عملها مع طيران الخليج، وكذلك خلال أدوارها المختلفة ضمن منظومة الطيران في مملكة البحرين، وقد منحتها هذه الخبرات القيّمة منظورًا مهنيًا ثريًا من شأنه دعم منظومة الاتصال في شركة مطار البحرين والمساهمة في مسيرة تطوير مطار البحرين الدولي المتواصلة. ونحن نتطلع إلى استمرار العمل المثمر معها في منصبها الجديد."

وتحمل السيدة إيمان مرهون درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص نظم المعلومات الإدارية، إلى جانب درجة الماجستير في الإعلام والاتصال.

يُذكر أن شركة مطار البحرين تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي والإشراف على خدماته وبنيته التحتية دعمًا لتعزيز الربط الجوي وتحسين تجربة المسافرين واستمرارية نمو قطاع الطيران.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

