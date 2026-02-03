المحرّق، مملكة البحرين: دشّنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، أسبوع السلامة لهذا العام تحت شعار "العوامل البشرية في سلامة الطيران"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة السلامة في مختلف عمليات المطار، وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المرتبطة بشهادة اعتماد المطار. ويهدف أسبوع السلامة إلى ترسيخ ثقافة السلامة في بيئة العمل، من خلال إشراك العاملين في قطاع الطيران والجهات التنظيمية والشركاء، وذلك في فندق موفنبيك البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد محمد جناحي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، أن الأداء البشري يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة السلامة الجوية بقدر أهمية الأنظمة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحًا أن التميّز في السلامة لا يعتمد فقط على الالتزام بالإجراءات، بل يرتبط أيضًا بالوعي واتخاذ القرار والتواصل، وتحمّل المسؤولية المشتركة بين جميع العاملين في المطار." وأضاف: "مع استمرارنا في تطوير البنية التحتية للمطار، نحرص في الوقت نفسه على تعزيز ثقافة الصحة والسلامة في بيئة العمل، حيث يأتي أسبوع السلامة كفرصة لدعم السلوكيات المهنية الإيجابية، وترسيخ التعاون، وتعزيز روح المسؤولية في مختلف عملياتنا."

وتضمنت الجلسة الافتتاحية لأسبوع السلامة برامج تقنية وتوعوية، من بينها جلسة بعنوان "العوامل البشرية في مطار البحرين الدولي" قدمها فريق سلامة المطار والامتثال في شركة مطار البحرين، تناولت أبرز التحديات التشغيلية ومجالات التطوير. كما أعقبها عرض بعنوان "العوامل البشرية والطيران" قدّمته الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو)، ركز على إدارة المخاطر وتحسين الأداء البشري في قطاع الطيران. كما تضمنت الجلسة حلقة نقاشية بعنوان "التحديات عبر الصناعات في البحرين" بمشاركة عدد من مسؤولي السلامة من قطاعات مختلفة، من بينهم خليفة أحمد سعيد الدوسري، القائم بأعمال مدير السلامة بشركة خدمات مطار البحرين، وعادل داوود محمد، أخصائي ممارسات السلامة في بابكو للتكرير، وأيوب السلمان، مستشار الصحة والسلامة البيئية والحرائق بجمعية البحرين للصحة والسلامة، وناصر الريس، مشرف السلامة بشركة الخليج للبتروكيماويات، ونزار حميد علي، مدير أول السلامة والصحة بشركة ألبا، حيث تم استعراض التحديات المشتركة وأفضل الممارسات وفرص التعاون بين الجهات، وأكدت المداخلات أهمية تبادل الخبرات في تعزيز أداء السلامة في مختلف الصناعات.

وستتضمن فعاليات أسبوع السلامة تنظيم معرض في مطار البحرين الدولي بمشاركة الجهات العاملة في المطار، إلى جانب تنفيذ جولة ميدانية لإزالة الأجسام الغريبة (FOD Walk) على المدرج. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز رصد المخاطر بشكل مبكر، والحد من حوادث سلامة المدرج، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة لضمان بيئة تشغيلية آمنة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

