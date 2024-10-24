القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير. ويأتي هذا العقد في إطار خطط شركة مدينة مصر الطموحة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء وتوفر لهم نمط حياة مميز بالإضافة لتطوير السوق العقاري المصري.

تم توقيع اتفاقية عقد التطوير بحضور المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندسة مشيرة كمال المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بحضور كبار قيادات الشركتين. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم الشركتان معًا بتطوير مساحة 41.88 فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية، ليقدم للسكان تجربة معيشية فريدة في قلب مدينة نابضة بالحياة. ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ نحو ست سنوات ومن المتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 11.4 مليار جنيه، وتبلغ حصة شركة مدينة مصر نسبة 64%، فيما تبلغ حصة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير نسبة 36%.

وتعليقا على توقيع العقد، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: " فخورون بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اسم مدينة مصر في السوق العقاري المصري، نحرص دائمًا على توسيع محفظة أراضينا وإقامة مشروعات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. ونؤمن بأن شراكتنا مع شركة زهراء المعادي ستساهم في خلق مجتمع عمراني متميز يضاهي أرقى المعايير العالمية وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام."

وأضاف سلام: "نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نجاحًا باهرًا، حيث يجمع بين الموقع الاستراتيجي المتميز داخل مدينة هليوبوليس الجديدة وتصميماتنا المبتكرة، بما يحقق القيمة لجميع الأطراف وذلك استنادا إلى ريادتنا في السوق العقاري المصري الممتدة لأكثر من 65 عاما ".

ومن جانبها أعربت المهندسة مشيرة كمال المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن سعادتها بالتعاون مع مطور عقاري رائد مثل مدينة مصر، ومشاركته رؤيته التوسعية الطموحة، وصرحت قائلة: "سعدنا بمشاركتنا مع شركة مدينة مصر في هذا المشروع بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة في تقديم حلول عقارية مبتكرة ومتطورة لمواكبة متطلبات السوق العقاري المصري. ونحن على ثقة أننا سنتمكن من تنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية، وذلك استنادا إلى خبرة الشركتين الطويلة في هذا المجال إلى جانب تطبيق أعلى المعايير العالمية في السوق المصري".

تم تأسيس شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير منذ عام 1980 وتعمل في الأنشطة العقارية المتنوعة حيث تجمع بين المباني السكنية والإدارية والتجارية.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر ب 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع تقريبا).

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