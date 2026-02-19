ينبع، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي عن اعادة تدشين معرضها الجديد في مدينة ينبع، بعد تجديده بشكل كامل باحدث معايير هيونداي وذلك في خطوة جديدة تعكس استمرار خطط التوسع الاستراتيجي للشركة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ويأتي افتتاح المعرض الجديد بهدف تقديم تجربة متكاملة لعملاء هيونداي في مدينة ينبع والمناطق المجاورة لها، ضمن بيئة عصرية تعكس الهوية العالمية للعلامة التجارية، وتتيح للزوار الاطلاع على أحدث طرازات هيونداي، بما يعزز تجربة العملاء ويواكب تطلعاتهم نحو حلول تنقل مبتكرة ومتطورة.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد الغامدي، من قسم التسويق في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي، قائلاً: "يمثل افتتاح معرض ينبع خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في المملكة، حيث نحرص على تقديم تجربة عملاء متميزة ترتقي إلى معايير هيونداي العالمية وتلبي تطلعات عملائنا في مدينة ينبع. ويعكس هذا التوسع التزامنا المستمر بدعم نمو قطاع السيارات في المملكة وتوفير حلول تنقل حديثة ومبتكرة."

ويضم المعرض أحدث تشكيلة من طرازات هيونداي من فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والمزوّدة بأحدث التقنيات وأنظمة السلامة والتصاميم العصرية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء في السوق السعودي.

ومن خلال هذا الافتتاح الجديد، تواصل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي تعزيز حضورها في السوق المحلي، مؤكدةً التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء في جميع نقاط التواصل مع عملائها.

