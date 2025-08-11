أحمد محسن: طلاب جامعة هارتفوردشاير يمكنهم الآن الحصول على تمويل يصل إلى مليون جنيه لرسم مستقبلهم التعليمي

كريم غانم: شراكتنا مع لايم خطوة مهمة نحو تقديم حلول تمويل مرنة لطلابنا

القاهرة، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية (UH-GAF)، لتقديم حلول مرنة لسداد المصروفات الدراسية، تدعم الطلاب وعائلاتهم في رحلتهم التعليمية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام لايم الهادف إلى إزالة العوائق المالية أمام التعليم، وتمكين العائلات من الاستثمار في مستقبل أبنائهم من خلال حلول تمويلية واضحة وسهلة الوصول.

وبموجب الاتفاقية، تنضم لايم إلى جامعة هارتفوردشاير كشريك موثوق متخصص في تمويل التعليم، مقدّمة تجربة سلسة عبر منصتها الرقمية المعتمدة من هيئة الرقابة المالية. وسيستفيد طلاب الجامعة من خطط التمويل المرنة، مع الحصول على الموافقات في دقائق، في الوقت الذي تعزز فيه الجامعة دورها في إتاحة التعليم عالي الجودة لشريحة أوسع. ومن خلال تقديم حلول دفع مبتكرة، تؤكد UH-GAF التزامها بتوسيع نطاق إتاحة التعليم العالي البريطاني المتميز للطلاب المصريين، مع مراعاة الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والمالية في حياة الطلاب، واضعة رفاهية الطالب في صميم رؤيتها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع جامعة هيرتفوردشاير، وهي مؤسسة رائدة تشاركنا الرؤية ذاتها في جعل التعليم أكثر إتاحة. ومن خلال منصتنا الرقمية السلسة، يمكن طلاب جامعة هيرتفوردشاير التقديم على تمويل تعليمي متخصص والحصول على الموافقة خلال دقائق – بتمويل يصل إلى مليون جنيه لدعم رحلتهم التعليمية بثقة."

وأضاف: "بفضل السوق الرقمي ونخبة من المؤسسات التعليمية، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات، تساعد لايم العائلات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة بوضوح وتنظيم، مع التزام مبني على المعرفة. وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو توفير تجربة تعليمية أكثر سهولة وذكاءً – بالإضافة إلى ميزة استرداد نقدي تبلغ قيمته 10,000 جنيه سنويًا لطلاب جامعة هيرتفوردشاير عند تمويل مصروفاتهم الدراسية من خلال لايم."

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ كريم غانم، نائب رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية، قائلاً: "وجود شركة لايم كأحد شركائنا الموثوقين يمثل خطوة قيّمة نحو تقديم حلول تمويل أكثر مرونة لطلابنا. إن خطط الدفع القابلة للتكيّف التي توفرها شركة لايم ستساهم في تسهيل سداد المصروفات الجامعية على أولياء الأمور، مما يمكنهم من دعم تعليم أبنائهم بثقة وراحة مالية أكبر."

وتجدر الإشارة إلى أن لايم تضم حاليًا أكثر من 300 مؤسسة تعليمية على مستوى الجمهورية، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء نموذج متكامل للتمكين المالي في التعليم العالي، كما تمهد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تعزز استدامة وجودة التجربة التعليمية.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.