الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة الأهلي المالية، المؤسسة المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع صانع السوق الرائد والمرخص في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، شركة كيو لصناعة السوق. من خلال هذه الاتفاقية ستتمكن كيو لصناعة السوق من بدء نشاطها في السوق المالية “تداول السعودية" كأول صانع سوق لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أكبر شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك عبر شركة الأهلي المالية كعضو سوق ووسيط وأمين للحفظ.

وقد تم تفعيل الاتفاقية اليوم على هامش حفل بدء ممارسة نشاط صانع السوق والذي نظمته تداول السعودية بحضور كل من مجدي شنّون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو لصناعة السوق، ولؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي المالية، ونايف العذل مدير عام إدارة الإدراج في تداول السعودية.

ويهدف هذا التعاون بين الجهتين الرائدتين في مجالهما عبر المنطقة، إلى زيادة السيولة وتعزيز فرص التداول في السوق المالية السعودية. وتسعى كلاً من كيو لصناعة السوق والأهلي المالية إلى زيادة وتعزيز نمو القطاع المالي في المملكة، من خلال توظيف خبراتهما ومواردهما ومعرفتهما بالسوق.

وأعرب مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة كيو لصناعة السوق، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "يسرنا أن نوحد جهودنا مع شركة الأهلي المالية، التي تعد أحد مراكز القوة في المشهد المالي في المملكة العربية السعودية. ويدعم هذا التعاون التزامنا بتعزيز وتوسيع حضورنا في المنطقة، كما يؤكد على سعينا لتقديم خدمات فعّالة ومؤثرة لصناعة السوق. ويمثل هذا التعاون فرصة فريدة لنا للاستفادة من قدراتنا والمساهمة في تطوير السوق المالية السعودية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز السيولة وكفاءة السوق، كما ستساهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى المُصدرين السعوديين".

وتوفر شركة الأهلي المالية، الحاصلة على المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة لعام 2022، حلاً شاملاً للشركات النظيرة، مثل كيو لصناعة السوق، المؤهلة والتي ترغب في العمل كصانع للسوق من خلال الأهلي المالية في "تداول السعودية". ويتضمن هذا الحل تمكين كيو لصناعة السوق من تنفيذ الصفقات بالسرعة اللازمة من خلال القنوات الإلكترونية وخدمات الحفظ المستقلة وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

من جانبه، قال لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي المالية: "نلتزم في الأهلي المالية دائماً بقيادة الابتكار والنمو في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتتماشى اتفاقيتنا مع كيو لصناعة السوق بشكل كبير مع رؤيتنا بتمكين الفرص الجديدة في السوق المالية، كما نؤمن بأن مثل هذا التعاون سيساهم في زيادة عمق السوق و تحسين السيولة وخفض تكاليف معاملات المستثمرين ، إضافة إلى خلق بيئة تداول أكثر ديناميكية وحيوية".

ستلتزم كلتا الجهتين بالعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية لضمان التنفيذ السلس والناجح لمهام كلٍ منهما في الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية للسوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية.

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حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية. تتمتع الأهلي المالية بخبرة عميقة في خمسة مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 230.40 مليار ريال سعودي حسب إحصاءات ديسمبر 2022.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال متابعة حساب شركة الأهلي المالية على منصة تويتر على: @Capital_SNB

حول شركة كيو لصناعة السوق

تتخص شركة كيو لصناعة السوق، والذي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، في توفير صناعة السوق والسيولة عبر فئات الأصول متعددة. كما تعمل الشركة كوكيل للإقراض والاقتراض الأوراق المالية في أبو ظبي. تتمتع كيو لصناعة السوق بخبرة عميقة وتقنيات مبتكرة واستثمار رأس المال لصالح جميع المشاركين في السوق. وهي شركة مرخصة من قبل سوق أبو ظبي للأوراق المالية كصانع سوق وكوكيل للإقراض والاقتراض الأوراق المالية ومسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات.