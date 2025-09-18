دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة كوهيزيتي، الرائدة عالميا في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق مجموعة من الابتكارات الجديدة في مجال المرونة السيبرانية خلال "قمة كوهيزيتي كاتاليست لأمن البيانات"، تشمل هذه الابتكارات إطلاق حلول لإدارة أعباء العمل في مجالات الحوسبة، والحاويات، والتخزين، وقواعد البيانات عبر أبرز ثلاث منصات سحابية فائقة النطاق، إلى جانب خزائن بيانات معزولة تفرض متطلبات صارمة لسيادة البيانات، كما أطلقت حلاً جديداً للهوية الرقمية مقاوم للهجمات بالتعاون مع شركة سمبيريس، المتخصصة في مجال أمن هوية المؤسسات، إضافة إلى توسيع نطاق تكاملها مع شركة سييرا، الرائدة في إدارة الجاهزية الأمنية للمؤسسات، وأخيراً الإعلان عن إضافة خصائص وقدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة كوهيزيتي غايا، المساعد الذكي لاستخراج البيانات في المؤسسات.

وعلى الرغم من تزايد الوعي بالتهديدات السيبرانية مثل برامج الفدية، لا تزال الهجمات السيبرانية تُخلّف أضراراً جسيمة على المستويات التشغيلية والمالية وسمعة المؤسسات، وهذا ينطبق حتى على المؤسسات التي تمتلك أنظمة قوية للتعافي من الكوارث، إذ لا يمكنها الاعتماد على الإجراءات ذاتها لمواجهة هجمات من هذا النوع، لذا وضعت كوهيزيتي خارطة طريق من خمس خطوات يمكن للمؤسسات اتباعها لتعزيز المرونة السيبرانية لمواجهة هذا التحدي وتتمثل في: حماية جميع البيانات، ضمان قابلية استرداد البيانات دائماً، الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها، ممارسة مرونة التطبيقات، وتحسين وضع مخاطر البيانات.

في هذا الصدد، قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى شركة كوهيزيتي:" لقد أصبحت الهجمات السيبرانية واقعاً لا مفر منه، ولم يعد بمقدور المؤسسات تحمل عواقب عدم الاستعداد لها، لأن الوقاية وحدها لا تكفي، حيث يفرض التسارع في تبنّي الحوسبة السحابية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة ضرورة لتطوير مستويات الاستعداد للتعافي."

وأضاف:" ومن هذا القبيل تركز كوهيزيتي على تمكين المؤسسات من تبني نهج شامل للمرونة السيبرانية، يتيح لها الصمود أمام الهجمات، والتعافي بوتيرة أسرع، ويضمن استمرارية أعمالها وحماية سمعتها، كون أن قدراتنا الأحدث بنيت على هذا الأساس، مانحةً عملاءنا الثقة بأن بياناتهم محمية، وأن عمليات التعافي لديهم مجرّبة وفعّالة، وأن وضع المخاطر لديهم يتحسن بشكل مستمر."

حماية كافة البيانات

تواصل المؤسسات توسيع حضورها في البيئة السحابية مع تسارع وتيرة تحوّلها الرقمي، وبناء على ذلك تمكّن كوهيزيتي عملاءها من حماية مجموعة واسعة من أعباء العمل السحابية عبر واحدة من أضخم مكتبات الموصلات في القطاع، ولمواكبة احتياجات العملاء المتزايدة، تعتزم الشركة إضافة 40 موصلاً إضافياً بحلول نهاية عام 2025، من بينها أمازون ويب سيرفس، مايكروسوفت أزور وغوغل كلاود.

كما كشفت كوهيزيتي اليوم عن إطلاق حل الهوية الرقمية المقاوم للهجمات بالتعاون مع شركة سمبيريس، وذلك لتعزيز مرونة الدليل النشط من مايكروسوفت، أحد أكثر الأنظمة استهدافاً في الهجمات السيبرانية والذي يتخذ أولوية قصوى أثناء عمليات التعافي، ومن خلال الدمج بين بنية Cohesity Data Cloud القوية وأدوات شركة سمبيريس المتقدمة للتعافي التلقائي وحماية الهوية، سيتمكّن العملاء من الاستفادة من دفاعات أكثر صلابة وتعافٍ أسرع لهذه الخدمة الحيوية.

وسيستفيد عملاء كوهيزيتي قريبا من ابتكار آخر رائد، وهو NetBackup, DirectIO، المبني على بروتوكول OST ، والذي يتيح استخدام منصة Cohesity Data Cloud كطبقة تخزين ثابتة عالية الأداء لجميع مصادر بيانات NetBackup ، مما يوفر تعافيا أسرع وتوفيرا مباشر يصل إلى 53% في التكلفة والكفاءة التخزينية.

ضمان قابلية استرداد البيانات دائما

بعد أن كانت السباقة في تقديم التخزين السيبراني في السحابة عبر Cohesity FortKnox، أعلنت الشركة الآن عن إطلاق نسخة مخصصة للبيئات المحلية، إذ يوفر خيار FortKnox ذو الإدارة الذاتية الجديد حلاً متكاملًا يمكّن المؤسسات ذات متطلبات سيادة البيانات من إنشاء مخزن معزول ومؤمَّن بالكامل (Air-gapped) ضمن مراكز بياناتها الخاصة، ويعتمد هذا الحل على تقنيات تخفّي متقدمة تضمن عدم إمكانية تحديد موقع المخزن، حتى في حال لو تم اختراق وحدة التخزين الرئيسية.

الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها

لقد كان نت باك أب من كوهيزيتي سبّاقة في ابتكار تقنية الفحص فائق السرعة للتهديدات منذ نحو عامين، وذلك بالاعتماد على بصمات التجزئة لبيانات النسخ الاحتياطي، ولا تزال كوهيزيتي تعزز قدرات Cohesity DataProtect من خلال تقديم مسح فائق السرعة يعتمد على نفس التقنية، ليتيح للعملاء الحصول على نتائج شبه فورية حول مؤشرات الاختراق عبر كافة بياناتهم. كما ستدمج كوهيزيتي أيضاً حل Google Threat Intelligence مجانا كجزء من إصدار Cohesity Enterprise، ما يمنح المؤسسات قيمة مضافة في تعزيز جاهزيتها الأمنية.

ممارسة مرونة التطبيقات

نظرا لأن التعافي الموثوق يتطلب الممارسة المستمرة، توفر كوهيزيتي للمؤسسات أدوات متقدمة لأتمتة الاستجابة والتعافي وتكييفها بدقة وفق الاحتياجات الفعلية، ويشمل ذلك حلولاً مثل Cohesity RecoveryAgent، المتوفر الآن بشكل عام، والذي يُعد أداة تنسيق شاملة للتعافي السيبراني، إذ يقوم RecoveryAgent بأتمتة الاختبارات والتجارب وتنفيذ عمليات التعافي، بفضل خاصية فحص البرامج الضارة المدمج وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، يسهّل تحقيق التعافي والتنبؤ بدقة، مما يعزز سرعة وموثوقية التعافي في المؤسسات.

هذا وتقوم كوهيزيتي بتوسيع نطاق خدمات فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية CERT، ​​من خلال إطلاق خدمات استشارية جديدة في مجال الصمود السيبراني، وتشمل هذه المبادرات الاستباقية، التي يقودها خبراء متخصصون، تقييمات المرونة ضد هجمات الفدية وتمارين المحاكاة العملية، بشكل يساعد العملاء على تطوير استراتيجيات وقدرات تعزّز من صمودهم السيبراني، وتقلّل من فترات التوقف، وتسرّع من وتيرة التحوّل الرقمي.

تحسين وضع مخاطر البيانات

في سعيها لتحقيق أعلى مستويات المرونة السيبرانية، تعتمد العديد من المؤسسات على التدابير الاستباقية مثل إدارة وضع أمن البيانات وتصنيف البيانات لتقليل المخاطر المحتملة. ويعمل تكامل كوهيزيتي مع سييرا على دمج تصنيف البيانات وحوكمتها مباشرة ضمن منصة Cohesity Data Cloud، ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء تحديد البيانات الحساسة والمنظمة داخل النسخ الاحتياطية، وفرض متطلبات الامتثال في الوقت الفعلي لتجنب المخاطر مثل استعادة البيانات الحساسة إلى مواقع غير مصرح بها، والتخلص من البيانات الزائدة أو القديمة.

قال أميت رايكار نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية من شركة سييرا:"إن انتشار البيانات يتزايد بفعل التوسع في اعتماد السحابة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الأمن والامتثال، ويستدعي الحاجة إلى رؤية شاملة على مستوى المؤسسات لجميع بياناتها الحساسة كونها تُعد عنصرا أساسيا لتحقيق الصمود السيبراني."

وأضاف:" شراكتنا مع كوهيزيتي تضيف مستوى جديدا من الذكاء والحوكمة لكيفية إدارة المؤسسات لبياناتها وحمايتها. معاً، نضمن بقاء المعلومات الحساسة والمنظمة متوافقة، وآمنة، وقابلة للاسترداد، وفي الوقت ذاته نساعد المؤسسات أيضا على تحسين وضع مخاطر بياناتها بشكل فعال."

ومن جانبه قال دانتي أورسيني، الرئيس التنفيذي للإيرادات، شركة 11:11 سيستمز: "تكافح العديد من المؤسسات لبناء مرونة سيبرانية حقيقية، لذا حرصنا مع كوهيزيتي على بناء شراكة قوية وطويلة الأمد مبنية على تقديم حلول موحّدة لإدارة البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركز على تعزيز الصمود السيبراني لعملاء القطاع المؤسسي، لأننا نعلم أن عملاءنا يريدون الحصول على مجموعة شاملة من الحلول والخدمات التقنية التي تسد الفجوات وتضمن استمرارية دورة العمل، بدءاً من الحماية وصولاً إلى تحسين الأداء وكل ما بينهما."

ما وراء المرونة السيبرانية

يمكن لعملاء كوهيزيتي الاستفادة من بياناتهم المحمية لاستخلاص قيمة تجارية حقيقية عبر قدرات كوهيزيتي غايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في استخراج البيانات، كون كوهيزيتي غايا تعمل على كل البيئات السحابية والمحلية وتتميز بالعديد من التحسينات الجديدة، بما في ذلك واجهة بحث جديدة، وحجب البيانات الحساسة، العمل بلغات متعددة، وتكامل مع Slack و Google Agentspace ، التي تساعد فرق العمل من جميع أنحاء العالم للوصول بشكل آمن إلى بياناتهم المحمية، مما يعزز الكفاءة والابتكار والنمو.

