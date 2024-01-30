

[صحار – سلطنة عُمان] - أعلنت شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، الرائدة في تصنيع منتجات الهياكل الحديدية والأنابيب في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.

وبموجب الاتفاقية، ستوظف شركة عُمان والاتحاد للقطارات شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية لتقديم الدعم لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان.

وقام بتوقيع المذكرة المهندس محمد بن زهران المحروقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، و أ. أن فينكات الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

وبهذا الصدد، قال محمد المحروقي: "تأتي شراكتنا مع شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية تأكيداً على التزامنا بتوفير الحلول اللوجستية الفعالة لعملائنا في سلطنة عُمان ودولة الإمارات من حيث الكلفة والاستدامة، حيث تجسد الاتفاقية رؤية مشروع ربط السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان في تعزيز قدرات الأنشطة التجارية العابرة للحدود بين البلدين، وربط مراكز التصنيع، والإنتاج، ونقاط الاستيراد والتصدير. مساهمين بذلك في دعم النمو لمختلف القطاعات الصناعية في كلا البلدين".

من جهته، قال فينكات أيه إن، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية: “يسعدنا التعاون مع شركة عمان والاتحاد للقطارات، ونعتقد أن الخدمات اللوجستية الجديدة التي تقدمها لنا ستدعم جهودنا الرامية إلى زيادة نطاق وصولنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق التصدير الأخرى. وبفضل التوافق التام بين رؤانا المشتركة، والاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة، نتوقع أن تحقق شراكتنا الأهداف المنشودة بنجاح. وسيساعدنا هذا التعاون في الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، وتحسين تكاليفنا اللوجستية".

وتسلط الاتفاقية الضوء على دور شبكة السكك الحديدية باعتبارها حلقة وصل محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الممتدة في المنطقة، وجذب العملاء التجاريين في كلا البلدين، بما فيها الشركات العالمية العاملة في المنطقة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد والتي من شأنها أن تقود عملية استدامة العمليات التشغيلية، لما توفره من فوائد اجتماعية واقتصادية متوقعة. وستعمل شبكة السكك الحديدية المشتركة على تقليل الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، ودفع التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم استراتيجيات الحياد المناخي في الإمارات والسلطنة، ما يمهد الطريق للمزيد من الممارسات الصديقة للبيئة، وإرساء معايير جديدة في هذا القطاع.

وحال البدء بتشغيلها بكامل طاقتها، ستعمل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، والتخلص من التأخير المرتبط بالظروف الجوية وحركة المرور. وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسية، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كل من الإمارات وعمان.

وفي الآونة الأخيرة، عقد مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات اجتماعاً في مسقط، تم خلاله مناقشة إنجازات المشروع، إلى جانب استعراض سير الأعمال التمهيدية، وعمليات طرح المناقصات لمختلف القطاعات، والحلول الهندسية المبتكرة المستخدمة، والشراكات التي تم التوصل إليها في مجال الحلول اللوجستية المتكاملة.

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نبذة عن شركة عُمان والاتحاد للقطارات:

تم تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات في سبتمبر 2022 كشركة مشتركة مملوكة بالمناصفة بين الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطارات عُمان، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

ستقوم الشركة المشتركة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني ومن ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن موائمة كافة المعايير المعتمدة لدى البلدين.

نبذة عن شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع :

تأسست شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع عام 1996م وهي شركة معروفة لإنتاج الحديد مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. تقوم الشركة بتشغيل 600 ألف طن سنويًا من الأنابيب والمطاحن التجارية في صحار بسلطنة عمان. حاليًا الشركة تقوم بتحديث منشآتها الإنتاجية في صحار. و أيضًا تقوم بإنشاء مصنع جديد للقطاعات المتوسطة في منطقة كيزاد بأبوظبي مزودًا بأحدث التقنيات وسيكون هذا أيضًا أول مصنع درفلة في دول مجلس التعاون الخليجي قادر على إنتاج القضبان. ومن شأن هذا التوسع أن يعزز بشكل كبير عروض الشركة لقطاعات البناء والنفط والغاز والبنية التحتية في المنطقة وخارجها.

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